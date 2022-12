Revelan conversaciones de Sergio Zuluaga sobre auditoría a Hidroituango

Mientras el gobernador Luis Pérez Gutiérrez pedía misericordia para el contralor de Antioquia Sergio Zuluaga Peña, investigado por corrupción, la fiscal del caso revelaba durante la imputación de cargos por concierto para delinquir llamadas en las que mencionan al mandatario.

La fiscal se refirió a los 445 entes que auditaba el contralor Zuluaga, haciendo especial énfasis en Hidroituango. Acto seguido reveló una llamada en la que Zuluaga habla de una auditoría al megaproyecto, que, al parecer, no quería revelar para no perjudicar al gobernador.

La fiscal anunció que habrá una segunda fase de investigación contra esta presunta red de corrupción.

La respuesta del gobernador

En diálogo con BLU Radio, el gobernador Luis Pérez dijo que lo sorprende la grabación y que no sabe nada de lo dicho por Sergio Zuluaga.

“Yo he sido el único que ha dicho la verdad sobre Hidroituango”, insistió.

“Cualquier funcionario que no haya actuado correctamente no puede estar en el departamento. Yo estoy listo a que cualquier queja que haya me la notifiquen y estará por fuera del departamento", dijo sobre la posibilidad de más funcionarios de la gobernación involucrados en la red de corrupción.

