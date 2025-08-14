Revelan la foto de alias ‘David’, señalado de ordenar atentado contra Julio Cesar Triana

Este miércoles, poco después de terminarse la despedida del senador Miguel Uribe, en La Plata, Huila, se registró un atentado contra el representante a la Cámara, Julio Cesar Triana, el congresista hizo la denuncia a través de redes sociales, manifestando que fueron atacados a disparos junto con su equipo mientras salían de este municipio huilense.

Según la información de las autoridades, los responsables de este atentado serían las disidencias de Iván Mordisco que delinquen en esta zona del suroccidente del país, específicamente las que pertenecen al Bloque Jacobo Arenas, de la estructura Dagoberto Ramos.

El cabecilla de esta disidencia es alias ‘David’ o ‘Mi Pez’, quién es señalado de dar la orden de atentar contra el congresista de Cambio Radical, representante por el departamento del Huila.

Fuentes de inteligencia lo identifican como un actor clave en la expansión armada y política de la estructura, responsable de ataques a líderes sociales, comunidades indígenas, integrantes de la fuerza pública y población civil. Esta es su fotografía:

Alias ‘David’, señalado de ordenar atentado contra Julio Cesar Triana Foto suministrada

Cronología de hechos atribuidos a alias 'David' de las disidencias

02 de septiembre de 2019 – Suárez (Cauca)

En el corregimiento de La Betulia, habría ordenado el ataque que terminó con la vida de Karina García, candidata a la Alcaldía de Suárez, junto con varios de sus acompañantes.



28 de noviembre de 2019 – Cauca

En los municipios de Suárez, Buenos Aires y Santander de Quilichao, bajo su mando se perpetraron asesinatos masivos contra exintegrantes de las FARC y líderes sociales, en una ofensiva sistemática contra firmantes del acuerdo de paz.



05 de febrero de 2020 – Cauca

Coordinó ataques armados simultáneos contra unidades militares y estaciones de Policía en Suárez, Buenos Aires y Santander de Quilichao, con el fin de demostrar control territorial.



26 de julio de 2021 – Santander de Quilichao/Buenos Aires (Cauca)

Dirigió el desplazamiento forzado de 85 familias afrocolombianas en la vereda Mazamorrero, mediante amenazas y presión armada.



25 de mayo de 2022 – Resguardo indígena Las Delicias (Cauca)

Es señalado de ordenar el asesinato masivo de líderes indígenas y miembros de la guardia comunitaria.



29 de enero de 2024 – Zona rural del Cauca

Durante un combate con el Frente Alán Rodríguez, subordinado de Cabacilla, fueron asesinados dos soldados profesionales del Batallón de Alta Montaña.



16 de junio de 2025 – Suárez (Cauca)

Presuntamente ordenó la activación de una motocicleta bomba en la estación de Policía del municipio, en un ataque terrorista que buscó desestabilizar la zona.