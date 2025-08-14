Disidencias de ‘Iván Mordisco’ estarían detrás de atentado al representante Julio César Triana

Hubo reunión en el Ministerio del Interior con el ministro de Defensa, la cúpula militar y policial, y la Unidad Nacional de Protección para evaluar medidas de seguridad de precandidatos y congresistas de cara a las Elecciones de 2026. El Gobierno nacional reforzará el esquema del representante Julio César Triana tras el atentado en su contra.

“El director de la UNP se comunicará con él y ya se han dado las directrices para ampliar el número de carros y de personas de la Policía y la UNP”, dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Durante este encuentro, también se evaluaron las hipótesis que manejan las autoridades para dar con los responsables de este ataque en el Huila. Todo indica que las disidencias de ‘Iván Mordisco’ estarían detrás.

“En esa región delinquen las disidencias de ‘Iván Mordisco’. Es el límite entre el Huila y el Cauca. La información que tenemos es que los criminales que participaron de este atentado pertenecerían a las disidencias de Mordisco que intentan expandirse para crear un corredor de narcotráfico”, dijo el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez.

Ejército tuvo que extraer al representante Julio César Triana tras atentado en el Huila Foto: captura de video

La próxima semana esta comisión volverá a reunirse en la Presidencia del Senado con los presidentes del Congreso y voceros de partidos. Pero la preocupación sigue siendo que los recursos de la UNP son insuficientes para garantizar la seguridad de los candidatos, y lo reconoce su propio director, Augusto Rodríguez.

“Necesitamos también un compromiso de ellos en el buen manejo de las medidas. La flota de vehículos blindados es limitada. Hacemos el intento, pero no hay vehículos disponibles para cubrir la demanda y no podemos quitarles los vehículos a los líderes sociales para cubrir a los políticos, porque la protección se hace en virtud del riesgo”, concluyó.

