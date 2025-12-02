Revelan las primeras imágenes del rescate del hijo de Giovanny Ayala y su mánager

Ya se conocen las primeras imágenes del rescate de Miguel Ayala y su mánager, Nicolás Pantoja, en el departamento del Cauca. Las fotografías muestran a los jóvenes en compañía de las autoridades que lograron poner fin a 15 días de cautiverio.

Los uniformados ingresaron al punto de cautiverio en la vereda Chorritos, municipio de La Sierra, como parte de la operación conjunta que permitió encontrar a las víctimas y asegurar su liberación.

Rescatan con vida a Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, quien permaneció secuestrado desde el pasado 18 de noviembre en el Cauca. Foto: suministrada

El rescate fue confirmado este martes 2 de diciembre, cuando el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, comunicó directamente a Giovanny Ayala la noticia. “Está en buenas manos y está bien”, le dijo el funcionario al artista, destacando además el trabajo coordinado de las instituciones.

Rescatan con vida a Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, quien permaneció secuestrado desde el pasado 18 de noviembre en el Cauca. Foto: suministrada

De acuerdo con la información oficial, la intervención fue ejecutada por unidades del GAULA, con apoyo de los Comandos Jungla, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), el Área de Aviación Policial y en articulación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Durante el operativo fue capturado uno de los presuntos responsables del secuestro.



Los avances investigativos permitieron identificar que los captores habrían exigido a las familias un pago de $7.500 millones por la liberación de Miguel Ayala y su mánager, además de imponer un plazo máximo de 72 horas para concretar la extorsión.

En el lugar se incautó una pistola calibre 9 mm, que será puesta a disposición de la autoridad judicial para fortalecer el proceso investigativo.