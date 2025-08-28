Revelaron causas de la muerte de familia bogotana en hotel de San Andrés

Después de dos meses de la trágica noticia de una familia que falleció en la habitación de un hotel en San Andrés, se conocen los resultados de la necropsia de la familia fue revelada. La incertidumbre que rodeaba el trágico deceso de una familia.

Medicina Legal ha determinado que la causa de muerte Viviana Canro, Tito Nelson Martínez y su hijo su Kevin de tan solo 4 años, fue una intoxicación por exposición a fosfina, un gas altamente tóxico utilizado en labores de fumigación. Esta revelación arroja luz sobre una de las tragedias más enigmáticas, señalando una posible negligencia en el Hotel Portobello, donde ocurrieron los hechos.

Nuevos detalles del caso de familia que murió en hotel de San Andrés. Foto: Captura de redes sociales

La historia de la familia que había ahorrado durante un año completo para disfrutar de unas merecidas vacaciones en San Andrés y celebrar el Día del Padre, se convirtió en una pesadilla el pasado 10 de julio.

En la habitación del hotel, la familia percibió un "olor particular", una señal de alerta que, lamentablemente, no fue atendida. A pesar de haber solicitado un cambio de habitación, esta petición no les fue aprobada para esa noche, obligándolos a permanecer en un ambiente que, sin saberlo, se convertiría en su fatal destino.

Fue el viernes 11 de julio, alrededor de las 8 de la mañana, cuando Orlando Canro, padre de Viviana, se encontró con la desgarradora escena. Al llevarles café a su hija, yerno y nieto, los halló sin vida en la habitación. Los detalles entregados por Medicina Legal indican que las personas estaban "tendidas en el suelo" y que la posición de los cuerpos "al parecer tenían síntomas de intoxicación".

La confirmación de la intoxicación aérea por fosfina, un gas "incoloro, inflamable y altamente tóxico" con un "olor desagradable" similar al de "un pescado podrido o el del ajo", corrobora los testimonios iniciales de la familia sobre el extraño hedor.

Este fue el comunicado del hotel Portobelo Convention en San Andrés. Foto: IA y Unsplash

Publicidad

La fosfina

La fosfina es un compuesto químico de fórmula PH₃.

Características principales:



Es un gas incoloro, inflamable y muy tóxico.

Tiene un olor desagradable, parecido al ajo o al pescado en descomposición.

Se compone de un átomo de fósforo y tres átomos de hidrógeno.

Usos:

Se emplea principalmente como insecticida y fumigante en silos de granos, porque en bajas concentraciones puede eliminar plagas.

En la industria química se usa como intermediario en la fabricación de semiconductores y otros productos.

Toxicidad:

La fosfina es altamente venenosa para los seres humanos y los animales. La inhalación puede causar dolor de cabeza, náuseas, dificultad respiratoria, daño en órganos vitales e incluso la muerte.

Publicidad

Por eso su manipulación requiere estrictas medidas de seguridad.

Escuche aquí el informe: