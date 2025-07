Práctica en habitación de hotel en San Andrés habría sido la causa de muerte de familia bogotana

No para la investigación para determinar la causa por la cual murió la familia Martínez Canro en un hotel de San Andrés el pasado 13 de julio, mientras disfrutaban de unas vacaciones en la reconocida isla del Caribe.

De acuerdo con el relato del padre de la víctima, al recoger la ropa de la familia esta presentaba cierto olor a gas adherido, lo cual fue relacionado directamente como la posible causa que derivó en este lamentable hecho. Pero, a través de un comunicado, el hotel donde se hospedó la familia reveló un procedimiento que fue realizado horas antes en la habitación al cual relacionan como posible razón de lo sucedido.



Investigan fumigación en hotel de San Andrés donde murió familia bogotana

A través de un derecho de petición, el hotel Portobelo Convention, en el cual se hospedó la familia, pidió a la empresa experta de fumigación en el hotel que entreguen todas las fichas técnicas al igual que cuenten las sustancias químicas que fueron utilizadas por las empleadas durante el proceso, al igual que el tiempo en que se hizo para identificar si alguno de estos químicos pudo ser la causa de lo sucedido.

"Se revisaron los protocolos internos de fumigación en el hotel, informamos que se contrata este servicio con un experto, que cuenta con la capacidad técnica y científica para hacer estas tareas especializadas de alta peligrosidad por el manejo de productos con riesgo tóxico”, indicaron en su derecho de petición.

La principal hipótesis de las autoridades sobre muerte de familia bogotana en San Andrés. Foto: Captura de redes sociales

Audios dieron detalles del estado de la habitación

En Noticias Caracol revelaron los audios en donde una de las víctimas estaba informando a familiares que la habitación se encontraba en pésimas condiciones, comenzaron a decir que se encontraba en una condición de salubridad pésimo, pidiendo además un cambio de cuarto el cual fue rechazado por la administración del hotel.

“Acabamos de llegar. Este hotel está mohoso. Huele a mojo. No tienen toallas uy no, me dio pena. Me sentí mal con mis papás (…) Yo le dije a la muchacha que por favor me cambiara de cuarto, pero me respondieron todo feo y me dijeron que hoy no, que de pronto mañana. Yo bajé a portería a reclamar. Es que ni siquiera nos llevaron al cuarto”, dijo en el audio.