“Riesgo para seguridad nacional”: alerta por orden de Petro de compartir inteligencia con Venezuela

Durante el consejo de ministros del 29 de septiembre, el presidente Gustavo Petro ordenó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, avanzar en la articulación entre las Fuerzas Militares de Colombia y las de Venezuela, con un alcance que incluye el intercambio de información de inteligencia.

“Ministro de Defensa, sin miedo, hay que articular inteligencia y acción de las Fuerzas Militares de Venezuela y las nuestras. Complicado, pero es básico para que esto se vuelva todavía mucho mejor”, dijo Petro en el encuentro con su gabinete.

La declaración generó inmediatas alertas en el sector de seguridad y defensa, dado que la cooperación de inteligencia con un régimen acusado de vínculos con grupos armados ilegales y narcotráfico podría comprometer la seguridad nacional y aislar a Colombia de sus aliados internacionales.

Pedro Arnulfo Sánchez, ministro de Defensa. Mindefensa

Riesgos de legitimación y pérdida de confianza internacional

El coronel en retiro Carlos Soler, analista en temas de defensa, sostuvo que la decisión representa una contradicción diplomática y un riesgo estratégico. “Uno no puede hacer acuerdos binacionales con gobiernos que no reconoce, porque lo que está haciendo es legitimarlos”, advirtió.



Según el oficial en retiro, más de 50 países de la ONU desconocen a Nicolás Maduro como presidente legítimo, lo que convierte cualquier articulación en un aval indirecto a su régimen.

Soler añadió que Venezuela ha dado refugio a estructuras de las disidencias de las Farc y del ELN durante más de una década y que actualmente su aparato estatal está permeado por el narcotráfico. “Al compartir inteligencia, estamos revelando la ubicación de nuestros aviones, radares, plataformas y dispositivos de defensa a un actor que no es confiable. Esto nos aislaría de apoyos construidos durante 30 años con Estados Unidos, Israel y Reino Unido, que no van a querer correr el riesgo de que su información termine en manos de Venezuela”, explicó.

Bandera Colombia - Venezuela Foto: AFP

El oficial en retiro también alertó que esta medida podría llevar a que altos mandos militares colombianos enfrenten sanciones personales, como restricciones de visas estadounidenses, por cooperar con un país catalogado como aliado del narcotráfico.



“Violación a la ley de inteligencia”

En la misma línea, Manfred Grautoff, consultor y experto en seguridad nacional, calificó la orden como “totalmente inconveniente”.

“No podemos estar compartiendo información con un país que históricamente ha sido hostil a Colombia. Esto viola la Ley de Inteligencia, una norma estatutaria y constitucional que prohíbe este tipo de prácticas”, señaló.

Grautoff recordó que Venezuela no solo ha albergado grupos insurgentes colombianos, sino que además se encuentra bajo sanciones y presión internacional. “En este momento es un país bloqueado por Estados Unidos, con riesgo de una intervención militar. En ese contexto, entregar información estratégica a su régimen es, sencillamente, un despropósito”.



Vulnerabilidad extrema y riesgos constitucionales

Para Ernesto Borda, director de la consultora Trust y analista político, la orden presidencial podría ser considerada incluso una violación a la Constitución. “Establecida de esa manera y sin un protocolo riguroso, la medida viola la Carta Política y expone al país a un altísimo riesgo. Estaríamos proveyendo información sensible a un régimen dictatorial aliado del crimen organizado colombiano”, enfatizó.

Borda enumeró cinco peligros principales de esta cooperación:

