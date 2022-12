Rifirrafe entre Correa y Obama tras fuertes declaraciones en contra de EE.UU.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció hoy que Estados Unidos "continúan con ilegales intervenciones" en América Latina, y que ha llegado la "hora para segunda y definitiva independencia" de la región.

El intervencionismo de Washington se revela con acciones como la orden ejecutiva con la que declaró a Venezuela una "amenaza", o con el pedido de funcionarios estadounidense ante el Congreso de ese país de recursos para "defender la libertad de expresión" en Cuba, Venezuela, Ecuador y Nicaragua, dijo el mandatario.

"La orden ejecutiva" contra Venezuela firmada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, "viola flagrantemente" el Derecho Internacional y la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y ha recibido como respuesta "un contundente" rechazo de la región, expresó Correa.

América Latina y el Caribe "nunca más aceptará la tutela, injerencia e intervención" extranjeras, expresó Correa en su discurso en la primera sesión plenaria de la VII Cumbre de las Américas, a la que asiste, por primera vez, Cuba.

Por su parte, el presidente Barack Obama respondió directamente a las acusaciones de Correa y manifestó que pese a que en el pasado la política de derechos humanos de EE.UU. no siempre fue acertada, hoy por hoy, su país no tiene interés en "inmiscuirse" cuando denuncia determinadas situaciones que no considera justas, sino que lo hace porque considera que es "lo correcto".

"No estamos atrapados en la ideología, al menos no yo", remarcó Obama.

