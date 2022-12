Rodolfo Hernández no pedirá disculpas tras comparar a candidato con prostitutas de Puerto Wilches

Las polémicas palabras de Rodolfo Hernández en contra del candidato Sergio Isnardo Muñoz, a quien comparó con “prostitutas de Puerto Wilches”, siguen dando de qué hablar: el alcalde de Bucaramanga aseguró que sostiene sus palabras y no pedirá disculpas.

Lea también: "Más manoseado que prostituta de Puerto Wilches": alcalde de Bucaramanga a candidato

Publicidad

“Que ellas se sientan ofendidas, pero díganme que no es verdad, ¿a las prostitutas no las manosean? Sergio Isnardo está más manoseado que ellas, yo con las mujeres tengo toda la consideración que ustedes quieran, pero les pido el favor de que me hagan otra pregunta”, respondió Rodolfo Hernández al ser consultado sobre el tema por BLU Radio.

Estas palabras del alcalde tampoco cayeron bien entre colectivos de mujeres en Puerto Wilches, quienes a través de vídeos le han respondido airadamente a Rodolfo Hernández.

Lea también: "Somos trabajadoras y honradas": mujeres de Puerto Wilches a Rodolfo Hernández

Daniela Lozano, estudiante de la Universidad Industrial de Santander, publicó un vídeo en el que reprochó la actitud del alcalde de Bucaramanga y pidió respeto por las mujeres de Puerto Wilches, su pueblo natal.

Publicidad

“Hablo en nombre de todas las mujeres de mi pueblo, todas las mujeres que nos hemos sentido menospreciadas por los señalamientos del alcalde de Bucaramanga (…) No puedo tolerar que usted señor Hernández use a las mujeres de mi tierra para hacer gala de sus actitudes machistas”, dijo.

Escuche las declaraciones completas de la estudiante, quien pidió respeto por las mujeres de su pueblo:

Publicidad