Rodolfo Hernández presentó oficialmente su carta de renuncia

Rodolfo Hernández, quien hace dos días, desde una clínica de la ciudad había anunciado su renuncia como alcalde de Bucaramanga, presentó oficialmente la carta donde decide apartarse irrevocablemente de su cargo.

En la carta de tres páginas, de fecha 18 de septiembre de 2019 y dirigida al gobernador de Santander, Didier Tavera, Rodolfo Hernández expone las razones por las que toma la decisión.

“Como la ética y la transparencia que identifica mi gobierno no me permite seguir manteniendo a los ciudadanos de Bucaramanga en una constante inestabilidad administrativa he decidido apartarme de mi cargo de manera irrevocable a partir de la fecha, para afrontar de manera personal mi defensa”, dice Hernández.

En la carta, Hernández también cuestiona las actuaciones porque dice que, “ha tergiversado los mandatos constitucionales y legales para las que fueron creadas y de esta forma han quedado sirviendo los intereses de minorías que insisten en mantener el marginamiento y pobreza de la pobreza de la ciudad”.

La Gobernación de Santander aún no se ha pronunciado sobre la decisión de Rodolfo Hernández.

Aquí la carta completa donde Rodolfo Hernández decide apartarse del cargo irrevocablemente:

