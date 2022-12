Rusia pide a Colombia, Cuba y Noruega definir estatus de negociaciones con ELN

El Gobierno ruso hizo un llamado para que haya claridad sobre cuál es el estado de las negociaciones de paz de Colombia con el ELN en La Habana, Cuba.

“Le pedimos a Bogotá que junto a La Habana y a Oslo, solucionen el estatus y las condiciones de las negociaciones en la isla y que se haga cuanto antes. Al mismo tiempo, es necesario que se cumpla con los protocolos en garantía de seguridad”, aseguró Nebenzia Vassily Alekseevich, representante permanente de Rusia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, refiriéndose a la situación del ELN en Cuba.

Publicidad

“Lamentamos que el cese al fuego unilateral en línea con el llamamiento del secretario general no se haya producido al final. Queremos recordar que no habrá paz duradera, salvo que participe en todas las fuerzas clave y eso incluye también al Ejército de Liberación Nacional”, señaló.

“Quiero recordar que cuando Cuba apoyó a estas personas en su territorio, lo hizo cumpliendo con su compromiso de mediador internacional”, agregó el representante ruso.

El pronunciamiento se dio después de la presentación del jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, sobre el informe trimestral del avance en la implementación del acuerdo de paz en Colombia, del 27 de marzo al 26 de junio de 2020.

Publicidad

Sobre la propuesta de un cese al fuego hecha por el ELN a principios de julio, la canciller de Colombia, Claudia Blum, aseguró que el grupo terrorista debe demostrar una voluntad definitiva de paz.

“El Gobierno reitera enérgicamente que esta supuesta voluntad de paz tiene que resultar en acciones concretas por parte del grupo ELN, que incluye la liberación de las personas secuestradas y el cese de cualquier actividad delictiva”, explicó Blum.

Publicidad

“Que no quepa la menor duda que el ELN no ha cumplido con lo que dijo en marzo en ese anuncio. No hay ninguna muestra de que vaya a cumplir con ello, las autoridades colombianas no van a cesar en el ejercicio de su misión constitucional para saber proteger a los colombianos de cualquier amenaza delictiva y terroristas que pueda entrañar este grupo”, dijo la canciller.

Sobre el informe trimestral, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, explicó que en el último trimestre, la organización reconoce la perseverancia de las partes en el avance de la implementación del acuerdo de paz en medio de la pandemia en el país.

Aseguró que la ONU confía en que un diálogo constructivo entre el Gobierno, las Farc y los países garantes, permitirá la entrega de los bienes de la extinta guerrilla.

Sin embargo, Massieu indicó que hay preocupación por el número de exguerrilleros asesinados desde la firma del acuerdo de paz, que ya supera los 200, llegando a 210, de acuerdo a los que la misión ha podido registrar.

Publicidad

Por otro lado, el jefe de la misión también destacó el trabajo de la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Expresó que se debe respetar la autonomía de estos mecanismos y garantizar los recursos para que continúen su labor.

Finalmente, Massieu pidió al Consejo de Seguridad que continúe apoyando la paz en Colombia y sigan haciendo llamados para un cese al fuego en el país, “así sea de manera temporal.”

Publicidad

Vea aquí: Los cabecillas del ELN que estarían detrás del intento de fuga en cárcel de Cómbita

Luego de la presentación del informe, la defensora de derechos humanos de Buenos Aires, Cauca, Clemencia Carabalí, dijo: "todos los días despertamos con la noticia de que han asesinado o han amenazado a un líder o que han violado a una niña”.

Según Carabalí, alrededor de 686 personas han sido asesinadas en Colombia después de la firma del acuerdo de paz, entre líderes, defensores de derechos humanos y exguerrilleros de las Farc. En lo que va de 2020, han asesinado a 120 personas.

Reino Unido, Alemania, San Vicente y las Granadinas, Estados Unidos y Bélgica, entre otros países, expresaron que notan “con honda preocupación el aumento de asesinatos y amenazas contra excombatientes, líderes sociales y representantes de comunidades étnicas”.

Publicidad

En tal sentido, pidieron que se actúe de forma urgente e hicieron un llamado al Gobierno colombiano para que responda a las necesidades de protección.