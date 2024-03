"Sacar a mercaderes del templo, no es sacar a las personas como si fuera una purga": Carlos Carrillo

Carlos Carrillo, exconcejal de Bogotá y militante del partido Polo Democrático Alternativo, se enfrenta a duras críticas tras su nombramiento como director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en medio del escándalo por los carrotanques en la Guajira.

Carrillo argumentó que su experiencia como exconcejal de Bogotá le ha proporcionado un conocimiento profundo de los procesos políticos y administrativos necesarios para liderar la UNGRD. Además, destacó su compromiso con la gestión del riesgo y su voluntad de trabajar en pro de la seguridad y el bienestar de los colombianos.

El nombramiento generócontroversia debido a su falta de experiencia técnica y su escasa trayectoria académica en administración pública o áreas afines. Sin embargo, el nuevo director de la UNGRD ha salido al frente para defender su designación.

Ante las críticas sobre su falta de experiencia en la gestión del riesgo, Carrillo mencionó el ejemplo de Luis Carlos Galán, quien a los 27 años fue designado Ministro de Educación sin haber tenido experiencia previa en el cargo. Carrillo señaló que su compromiso con la causa y su trayectoria como activista político le brindan la capacidad para desempeñar su nuevo rol de manera efectiva.

No considero que yo sea precisamente una persona que no tenga ningún mérito académico. Yo me gradué como diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia, que considero es la mejor universidad del país, siempre he estado en el mundo del urbanismo de la ciudad y de la planificación urbana. Entonces pues sí, yo tengo una maestría, fui estudiante becado por el Gobierno de la República Popular China, cosa que también es un mérito académico mencionó Carlos Carrillo.

Publicidad

¿Cómo va a combatir la corrupción en la UNGRD?

Carrillo mencionó que una de sus principales tareas en la Unidad de Gestión del Riesgo es acabar con todo asomo de corrupción y que, desde su administración, las puertas para todos los entes de control estarán abiertas. Además, resaltó que los involucrados en los recientes escándalos de corrupción enla entidad no harán parte de su equipo.

"Las puertas de esta dirección van a estar abiertas para que tanto los medios de comunicación, como la Fiscalía, como los entes de control hagan su trabajo, aún no me he posesionado, pero ya la información que tiene todo el país es suficientemente grave. Me siento profundamente preocupado por siquiera tener la posibilidad de que el dinero que va para las personas más vulnerables en La Guajira se hubiera desperdiciado en un esquema de corrupción y yo, sin ser juez, sin ser procurador y sin ser contralor y sin tener esas atribuciones, voy a trabajar en todo lo que pueda", resaltó.

Carlos carrillo Foto: Twitter @CarlosCarrilloA

Publicidad

¿Se considera un petrista 'purasangre'?

En cuanto a la estrategia del presidente Gustavo Petro de rodearse de personas de confianza en lugar de especialistas para cargos puntuales, Carrillo destaca que la decisión del presidente se basa en la confianza y no en la pura lealtad. Señala que su tarea será trabajar con un equipo técnico experto para lograr los objetivos y desafíos que enfrenta la institución.

"Creo que todos, más o menos, estamos sintonizados a que me refiero cuando hablo de sacar a los mercaderes del templo, no se trata de sacar a las personas como si fuera una purga, porque no comulguen con mis ideas. Yo no puedo poner a un político porque sea petrista a hacer planos, si no lo sabe hacer. Yo no puedo poner a un político por más petrista que sea a hacer el trabajo de un topógrafo, porque no lo puede hacer. Entonces son cosas muy, pero muy diferentes y un poco dentro de la discusión política, pues termina pensándose que aquí va a pasar lo mismo que pasaba en otros gobiernos donde sí existía eso", señaló.

El nombramiento de Carlos Carrillo como director de la UNGRD se produce en un momento crucial para Colombia, donde la gestión del riesgo de desastres se ha vuelto una prioridad nacional debido a eventos como los recientes problemas con los sobrecostos de los carrotanques en la Guajira.

Publicidad

Escuche la entrevista completa acá: