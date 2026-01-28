Sale de la presidencia de Asocolflores Augusto Solano

Después de más de dos décadas al frente del gremio floricultor, Augusto Solano anunció su retiro de la presidencia de Asocolflores, una salida que marca el cierre de la etapa más influyente en la historia de la floricultura colombiana. Su liderazgo coincidió con la consolidación de las flores como uno de los principales productos de exportación del país y con el posicionamiento de Colombia como potencia mundial del sector, con presencia comercial en más de 100 mercados.

El anuncio se produce en medio de un amplio reconocimiento internacional a su trayectoria. En los últimos años, Solano ingresó al Salón de la Fama de la Society of American Florists, recibió la Orden Extraordinaria al Mérito Floricultor Edgar Wells y fue distinguido con premios de alto prestigio en Estados Unidos, Europa y Asia, que resaltan su impacto global y su influencia en la industria floral más allá de las fronteras nacionales.

Desde que asumió la presidencia de Asocolflores en el año 2000, Solano condujo al sector a través de escenarios complejos, como la revaluación del peso a comienzos de los 2000, la crisis económica derivada de la pandemia y las tensiones diplomáticas con Estados Unidos. Su gestión se caracterizó por el acceso permanente a los más altos niveles de gobierno y por una estrategia en el sector que combinó defensa comercial, diplomacia económica y visión de largo plazo.

Uno de los sellos de su administración fue la incorporación temprana de la sostenibilidad como eje estratégico. Bajo su liderazgo, la floricultura colombiana adoptó estándares ambientales y laborales de clase mundial y consolidó la certificación Florverde Sustainable Flowers, hoy reconocida en los principales mercados internacionales. Este enfoque fortaleció el empleo formal en el campo y convirtió al sector en referente de buenas prácticas productivas y sociales.



A la par, Solano impulsó la innovación y la investigación científica como pilares de competitividad, promoviendo la creación de Ceniflores y articulando al gremio con universidades y centros técnicos especializados. Este modelo permitió modernizar la producción, mejorar la calidad y sostener el crecimiento del sector en un entorno global cada vez más exigente.