En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela
Avión desaparecido en Catatumbo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Sale de la presidencia de Asocolflores Augusto Solano

Sale de la presidencia de Asocolflores Augusto Solano

El presidente de Asocolflores desempeñará su cargo hasta principios del mes de abril, luego de llegar al sector en el año 2000.

Publicidad

Publicidad

Publicidad