Sancionan al oficial que presentó primeras denuncias sobre la 'comunidad del anillo' en la Policía

Con tres meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos y una multa que supera los $27 millones, la Procuraduría General Nacional sancionó al teniente coronel (r) Reinaldo Alfonso Gómez por que no se refirió de manera respetuosa a su superior, el general (r) Rodolfo Palomino, quien fuera director de la Policía Nacional para el momento de los hechos.

Todo ocurrió por una carta que, en 2015, envío Gómez a Palomino en la que rechazó sus ofrecimientos de tipo sexual, carta que destaparía el escándalo de la comunidad del anillo.

Publicidad

“ (...) como segunda, el cual el hecho de que yo no le ha ya aceptado a usted sus pretensiones amorosas y sexuales hacía mí, como lo exprese esa vez a usted en la remonta de la escuela de policía Rafael Núñez, después de que usted y mi coronel Arango me hicieron ese bautizo de carabineros y le dije a usted en privado en mi oficina ‘mi coronel a mi sólo me gustan las mujeres’ y veo que el hecho de haberle dado a conocer muy respetuosamente mis gustos sexuales, fue tomando por usted como un desplante”,, dice la carta implicada.

Este documento se filtraría luego a medios de comunicación y, meses después, el general (r) Palomino pidió que investigaran a Gómez por injuria.

En medio de este proceso, también fue que se conoció el audio, grabado al parecer por Gómez, que fue una de las pruebas fundamentales en el escándalo de favores sexuales y prostitución en el interior de la institución que terminaría luego con la destitución de varios oficiales, entre ellos el mismo Palomino.

Sin embargo, ahora la sanción llega contra quien presentara las primeras denuncias de los comportamientos cuestionados, pero la decisión no tiene en cuenta la injuria.

Publicidad

De acuerdo con el fallo, que se da en primera instancia, el teniente coronel no actuó dentro del comportamiento que debe primar para un servidor público.

“Por lo tanto, el comportamiento que se espera de un servidor público, en este caso de quien desempeñaba como teniente coronel en la Policía Nacional, oficial superior de la institución, está estrechamente ligado a la pulcritud y lealtad, que encierran el respeto demandado por el Código Disciplinario Único hacia los demás servidores y personas con quien se tuviera relación en el ejercicio de las funciones. Empero, la conducta del señor Reinaldo Alfonso Gómez Bernal se alejó de este principio y de las características que lo estructuran, en la medida en que, en el escrito de fecha 5 de mayo de 2015, trató con irrespeto a su superior, juez disciplinario y director de la entidad”, dice el fallo.

Publicidad

Ante esto, el teniente coronel Gómez y su defensa tendrá un plazo de 10 días para presentar su recurso de apelación.

Escuche el podcast El Camerino: