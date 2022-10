Santa Fe y Atlético Nacional sueñan con el trofeo de la Libertadores 2016

Santa Fe, que logró su cupo para la primera fase de la Copa Libertadores tras ganar la final al argentino Huracán en la Sudamericana, mantuvo su nómina base y espera de nuevo ser protagonista.



Su primera prueba es este jueves ante el Oriente Petrolero de Bolivia, un partido que parece superable para el 'cardenal' a pesar de un rival difícil.



"Sé lo que significa jugar en Santa Cruz con estadio lleno y una hinchada muy seguidora que tienen ellos", aseguró el entrenador del 'León', el uruguayo Gerardo Pelusso, para quien imponerse en esta primera etapa "no va a ser tarea fácil".



El cuadro rojo de Bogotá mantiene intacto su estilo de juego basado en una sólida defensa y su ordenamiento táctico.



En el ataque, Santa Fe no contará con su estrella del año anterior Wilson Morelo, quien jugará con Dorados de México, pero incorporó al joven delantero Carlos Ibargüen, que llega de Tigres (México) y al volante argentino Jonathan Gómez, del Deportivo Pasto de Colombia.



"Vamos paso a paso, primero tenemos las dos finales con Oriente Petrolero. Estamos preparados para hacer una buena Libertadores", dijo a medios locales Gómez, quien ha generado mucha expectativa en Bogotá.



De pasar la primera ronda, Santa Fe clasificará al Grupo 8, donde se encontrará rivales de peso como Corinthians de Brasil, Cerro Porteño de Paraguay y Cobresal de Chile, en una de las series más complejas de la Libertadores-2016.



El otro gran candidato es el poderoso Atlético Nacional de Medellín, campeón de la Liga Dos en 2015 y de la reciente Superliga en la que enfrentó y apabulló al Deportivo Cali, al que le marcó cinco goles en dos juegos y no le permitió ninguno.



Los 'verdolagas', respaldados por un grupo empresarial, con una amplia nómina y con un técnico de muchos pergaminos como Reinaldo Rueda, exseleccionador nacional de Honduras, Ecuador y Colombia, apuntan a reverdecer laureles.



"Sueño con una Copa Libertadores, este grupo se merece lo mejor", dijo Rueda a periodistas, y reconoció que por el respeto que le tiene a su hinchada, su equipo "tiene la convicción" de ganar en todos los estadios.



Nacional perdió recientemente a su goleador y pilar del ataque Jefferson Duque, cedido al Atlas de México, pero para la Libertadores repatrió al espigado volante o delantero Víctor Ibarbo, procedente del Watford inglés y la mejor contratación de la liga colombiana para este año.



Ibarbo, ex Cagliari y Roma en Italia, admitió que uno de sus mayores deseos al regresar a Nacional es estar en la Libertadores con el equipo que lo formó.



"Fui transferido a Italia a los 19 años. Uno de mis mayores deseos es jugar la Libertadores y ganarla con Nacional", expresó Ibarbo al ser presentado como refuerzo del 'Rey de Copas'.



Tras ganar todo en Colombia, la gran meta de Nacional es volver a alzarse con el título de la Libertadores que ganó en 1989. Pero para ello deberá superar el Grupo 4, que también conforman Sporting Cristal de Perú, Peñarol de Uruguay y el ganador de la eliminatoria entre el Huracán argentino y el Caracas venezolano.



Las dudas de los representantes cafeteros en la Libertadores tienen que ver con el Deportivo Cali, que deberá asumir el grupo en el que se enfrentará al poderoso Boca Juniors, al Bolívar de Bolivia y al ganador de la serie entre Puebla de México y Racing de Argentina.



Pero además de los duros rivales, el cuadro azucarero también debe capotear un complicado momento tras caer ante Nacional en Superliga y sufrir un 4-1 ante Cortuluá en el comienzo de la Liga 2016.



Los malos resultados llenaron las redes sociales y la prensa de comentarios en torno a problemas internos en el club y a la inminente salida del entrenador Fernando Castro.



Sin embargo, Castro expresó su fe en enderezar pronto el camino. "Tenemos un compromiso muy grande con la afición que es la Copa Libertadores de América", afirmó.



Cali se nutre permanentemente de jugadores de su cantera, y para su compromiso en la Libertadores contrató al defensor paraguayo Miguel Godoy, al volante argentino Fabián Sambueza y al lateral colombiano Felipe Banguero.



Parece poco, pero Cali confía, al igual que Santa Fe y Nacional, en consolidar una buena presentación en la Libertadores y en darle un nuevo título internacional al siempre sorpresivo fútbol colombiano.