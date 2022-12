Santos anuncia proyecto de ley para votar acuerdo de paz en próximas elecciones

Juan Manuel Santos reveló desde la Casa de Nariño que este mismo jueves presentará ante el Congreso un proyecto de ley estatutaria con mensaje de urgencia.

El proyecto de ley permitiría que los referendos que avalen el fin del conflicto se puedan realizar en un día de elecciones típicas, ya sea para el Congreso o la presidencia, en 2014.

Esa posibilidad, prohibida por la ley, “sería oportuna en el caso que lleguemos a acuerdos en La Habana”, comentó Santos.

“Es un acto de responsabilidad con el país, porque si no llegamos a acuerdos no aplica, pero sí concretamos algo de aquí a final de año, como todos queremos, y no tenemos la posibilidad de refrendación, sería un acto de inmensa irresponsabilidad no tener esa opción”, manifestó el presidente.

El proyecto lleva mensaje de urgencia para que el referendo constitucional pueda coincidir con actos electorales y en ese caso los jurados de votación entregarían a los electores el tarjetón para votar a favor en contra un acuerdo de paz con las Farc.

El mandatario pidió expresamente al Polo Democrático para que respalde en el Congreso la ley estatutaria que moverá la Unidad Nacional.