Santos calificó de "espectáculo" agarrón entre voceros de Farc y Centro Democrático

El presidente Juan Manuel Santos lamentó el fuerte agarrón que hubo el pasado jueves entre voceros de las Farc y del Centro Democrático durante la audiencia sobre las circunscripciones especiales de paz, en el Congreso de la República.

Desde Ibagué, el mandatario hizo un llamado al respeto y recordó la importancia de aceptar a las personas que "se han salido del cauce", tras entregar las obras de ampliación de la cárcel de Picaleña con 576 nuevos cupos.

"Ayer vi un espectáculo que realmente no me gustó entre los voceros de las Farc y del Centro Democrático donde, delante de todos los medios de comunicación, se insultaban a gritos. Ese no es el espíritu, debemos tratar de respetar las diferencias, las mismas se pueden expresar de buenas maneras", reprochó.

Retomando las palabras del papa Francisco, invitó a la reconciliación nacional y a aceptar la diferencia de pensamientos.

"El respeto por las diferencias es un elemento fundamental de esa reconciliación que tenemos que hacer los colombianos", señaló.

