Santos dará directiva para que funcionarios públicos hagan campaña en Plebiscito

En el cierre de la cumbre de gobernadores en Bucaramanga, el presidente Juan Manuel Santos defendió la participación de funcionarios en la participación del SÍ a la paz y de votar positivamente el Plebiscito.

Esto ante las advertencias que han hecho funcionarios como el procurador Alejandro Ordóñez, crítico del proceso de paz.

“Otros que les dicen a ustedes ‘cuidado, no hagan pedagogía, no pueden hacer campaña porque los voy a sancionar’, no le paren bolas, voy a emitir una directiva presidencial aclarando muy bien qué pueden hacer los funcionarios en esta campaña y los funcionarios pueden hacer prácticamente todo”, manifestó Santos.

El presidente también dijo que el umbral del 13 % de participación en el Plebiscito fue una sugerencia del Congreso aceptada porque exige más la votación por el SÍ que la del 25 %.