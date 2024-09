Santos: "Estamos pasando una tormenta, es un Gobierno que ha generado mucha incertidumbre"

El expresidente Juan Manuel Santos pidió a los inversionistas que confíen y apuesten por el futuro del país después del Gobierno de Gustavo Petro y se refirió a él como una época de crisis.

"Estamos pasando por una tormenta. Eso no hay lugar a dudas. Hay mucha incertidumbre, un Gobierno que ha generado muchas incertidumbres, pero Colombia ha sido un país muy capaz de sobrellevar y de afrontar crisis mucho peores de las que tenemos en este momento", dijo Santos en un mensaje a los inversionistas extranjeros durante el cierre de la convención de aseguradoras de Fasecolda.

Santos recordó que Colombia logró sobreponerse a la crisis política de los años 90, cuando estuvo a punto de ser declarado un Estado fallido, y también a la recesión de 1999.

Para el expresidente, no hay duda de que Gustavo Petro dejará el Palacio de Nariño en 2026 y entonces llegará un nuevo inquilino a la Casa de Nariño.

"Si logramos sobrellevar esta tormenta, dentro de dos años esas instituciones, si funcionan, van a poder volver a una tendencia muy positiva. Yo en eso soy optimista", aseguró.

La paz total no puede ser a costa de la paz con las Farc: Santos

Hace ocho años se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Farc en Cartagena. Ese día se hizo la paz, pero desde entonces no se ha construido, según Santos.

El expresidente insistió en que el gobierno anterior no quiso construir la paz por razones políticas y el actual Gobierno ha sido 'incapaz' por problemas gerenciales y, también, por la política de paz total que no ha tenido "método ni rigor", según el expresidente.

"Se le ha dicho al presidente Petro de todas las formas que la paz total no puede ser a expensas de la paz con las Farc. Que no cometa ese error, porque eso es como destruir los cimientos sobre los cuales se podría construir la paz total. Pero si destruye esos cimientos, no va a haber ni paz total y puede deteriorar enormemente la paz con las Farc", concluyó.