Santos inició campaña por el Sí en el plebiscito por la paz

En medio del rifi rafe entre el Gobierno y las Farc sobre la validez del plebiscito como el mecanismo para la refrendación de los acuerdos de paz, desde Mompox, el presidente Santos arrancó la campaña para que los colombianos voten por el sí.



“Se viene un plebiscito donde ustedes, el pueblo colombiano, no el presidente, no Juan Manuel Santos, no mi gobierno, el pueblo colombiano decidirá si quiere la paz o no”, indicó el mandatario.



Santos dijo estar convencido de que el pueblo quiere la paz y por eso pidió el apoyo del pueblo momposino. “Ha sido demasiado costosa esa guerra para nosotros, cuanto nos ha costado no solamente en vidas humanas, sino en desplazados más de 7 millones y medio de desplazados víctimas del conflicto armado por más de 50 años”.



Y es que mientras las Farc aseguran que el plebiscito por la paz, aprobado por el congreso en la legislatura pasada, no fue un mecanismo concertado, en distintos escenarios Santos ha insistido en que se comprometió a que los colombianos refrendarán los acuerdos y así será.



“Muchos de nosotros ya nos acostumbramos a vivir en guerra, por eso necesito que ustedes me ayuden a mí, pero no a mí, a ustedes mismos, cuando se les presente ese plebiscito a decir y a votar yo sí quiero la paz, quiero la paz para mis hijos, y eso es lo que le pido a ustedes…”, dijo el presidente.



Si bien para las Farc es necesaria una asamblea nacional constituyente, el gobierno insiste que eso sería abrir una caja de pandora y un suicidio para los acuerdos de la Habana.