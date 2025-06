Santos insiste en invitación a Uribe por el país: “Que no me responda con cuatro piedras"

El expresidente Juan Manuel Santos rompió su silencio sobre la crisis institucional del país. En entrevista con Noticias Caracol y Blu Radio, desde su fundación en Bogotá, reflexionó por primera vez en medios sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay y el creciente clima de polarización, que atribuyó al presidente Gustavo Petro.

Santos hizo un llamado urgente a la unidad nacional, respaldando el mensaje de reconciliación emitido por la Iglesia católica. Invitó nuevamente al expresidente Álvaro Uribe a dejar atrás las diferencias y reunirse con los demás exmandatarios para enviar un mensaje sólido de respaldo a la institucionalidad.

“El país necesita unirse porque los países que no se unen, los países polarizados, se vuelven totalmente ineficaces para resolver los problemas de la gente. (...) Yo espero que no me responda con cuatro piedras en la mano como sucedió la vez pasada”, dijo Santos, al reiterar su invitación a Uribe.

El exmandatario fue especialmente crítico con el gobierno de Gustavo Petro. Dijo que el presidente está siguiendo “un libreto de autócrata”, y cuestionó el uso político de propuestas como la consulta popular, la constituyente o la octava papeleta.

Eso es un libreto que todos los autócratas (...) aplican. (...) Afortunadamente en Colombia las instituciones son suficientemente fuertes para no permitir que eso prospere Afirmó.

Desde su rol como presidente del grupo The Elders, Santos aseguró que la comunidad internacional ve a Colombia como un país con gran potencial, pero atrapado en medio de una tormenta. Una tormenta que, en su opinión, tiene nombre propio: Armando Benedetti, a quien calificó como el “talón de Aquiles” del presidente Petro.

“Voy a decir algo: su talón de Aquiles se llama Armando Benedetti. (...) ¿Quién le alcahueteó la consulta popular? ¿Quién le alcahueteó el decretazo? ¿Quién le está alcahueteando ese esperpento de la Constituyente? (...) Eso es muy diciente”, señaló.

Juan Manuel Santos criticó con dureza la paz total del Gobierno Petro Foto: AFP

En cuanto al proceso de paz, Santos lamentó el nulo avance en la implementación del acuerdo durante este Gobierno. Aseguró que la presencia de Juan Fernando Cristo en el gabinete no representó ningún progreso en este frente.

“No hizo absolutamente nada, no lo dejaron o no pudo, pero en la implementación del proceso de paz, cero avance, cero avance”, sentenció.

También rechazó las afirmaciones que intentan vincular el Acuerdo de Paz con la presencia de líderes de bandas criminales en actos públicos, como ocurrió el sábado anterior en Medellín. Según Santos, se trata de procesos completamente diferentes: el suyo, dijo, tuvo un marco jurídico sólido y nunca fue permisivo con el crimen.

Finalmente, al hablar del panorama electoral, descartó la existencia del llamado “petrosantismo” y reiteró que no participará en la campaña del próximo año. Sin embargo, no dudó en señalar a quién respaldaría si decide aspirar: el general en retiro Óscar Naranjo.