Santos pide al CNE archivar investigación a su campaña de 2014

El presidente Juan Manuel Santos solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) el archivo de la investigación a su campaña de 2014, al considerar que no hay pruebas que corroboren el ingreso de dineros de Odebrecht.

Publicidad

Lea también: Las pruebas que, según CNE, comprueban dineros de Odebrecht en campaña Zuluaga

Según argumenta Alfonso Portela, abogado del jefe de Estado, el único cargo que hay en esa investigación tiene que ver con los 1.200 millones de pesos que Otto Bula habría entregado a Andrés Giraldo, amigo personal de Roberto Prieto, quien fungió como gerente de la mencionada campaña.

Publicidad

Portela agrega que, teniendo en cuenta que en sus declaraciones ha sostenido que dichos recursos no iban para la campaña, y como no hay evidencia de eso, “lo lógico” es que, si no hay pruebas, se archive.

Publicidad

"De manera atenta solicito a los honorables magistrados del Consejo Nacional Electoral el archivo de la investigación que se adelanta contra la campaña Santos Presidente 2014-2018, ya que no existe prueba alguna dentro del expediente, que permita determinar que los dineros de Odebrecht de los que habla el señor Otto Nicolás Bula, y quedan origen a la investigación, hayan ingresado formal, material y realmente a dicha campaña presidencial", dice la solicitud.

Pero adicionalmente, la pretensión es que, si la autoridad electoral no accede al archivo, la investigación continúe sin incluir al presidente, pues este “es un aforado que debe ser investigado” por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Publicidad

"Si el Consejo Nacional Electoral no acogiere la solicitud de archivo de la investigación por no existir prueba que indique que los dineros arriba referidos ingresaron a la campaña Santos Presidente 2014-2018, y considere continuar la investigación y formular cargos, la corporación ordene trasladar la misma al Congreso de la República en lo que se refiere al señor presidente Juan Manuel Santos, y continuarla con relación al gerente, el tesorero, el auditor de la campaña y contra los partidos de La U, Liberal y Cambio Radical", concluye la solicitud.

Publicidad

La Sala Plena del CNE discute la ponencia de la magistrada Ángela Hernández, quien incluye al primer mandatario en el pliego de cargos, al considerar que tiene responsabilidad como candidato.

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad