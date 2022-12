Santos pide, en saludo Año Nuevo, no dejarse llevar por el pesimismo

El presidente Juan Manuel Santos en su tradicional balance de fin de año calificó al 2017 como un año de transición en la paz, en lo económico, en lo social y en lo político.

Lea acá también: Santos firmó decreto que prorroga prohibición para portar armas

Publicidad



Sin embargo, a pesar de las que llamó luces con la desmovilización de la guerrilla de las Farc y la aprobación de normas para la implementación del acuerdo de paz, reconoció que hubo sombras.

“Hay sombras, como la demora en la aprobación de otras normas necesarias para la implementación del Acuerdo, y la existencia de disidencias que siguen delinquiendo –un pequeño grupo de antiguos guerrilleros– a quienes les caerá todo el peso de la ley y el contundente accionar de nuestra Fuerza Pública”, mencionó.

Otra sombra según el presidente Santos fue el crecimiento económico.

“El crecimiento económico de este año no ha sido el que esperábamos, pero está por encima del promedio de la región. Sectores como el agro y el turismo –los más beneficiados por la paz– crecieron y generaron empleo. Y la inflación, que en 2016 nos dio muchos dolores de cabeza, volvió a caer al 4 por ciento", puntualizó.

Publicidad

El presidente también resaltó el destape de hechos de corrupción.

“Tenemos que seguir empeñados en la lucha contra la corrupción. Se han destapado muchas ollas podridas (que nos preocupan y escandalizan a todos) pero esto es muestra de que los corruptos comienzan a pagar, por fin, por sus delitos”, anotó.

Publicidad

Agregó que su Gobierno no es perfecto: ninguno lo es. Soy el primero en reconocer que ha habido dificultades y errores”.

Santos Calderón finalizó haciendo un llamado a los colombianos para que no se dejen llevar por el pesimismo y para que crean en la nación.

“Esta noche quiero pedirles, no por mí, no por el gobierno, sino por ustedes, por nuestro querido país, que no se dejen llevar por el pesimismo. Quiero pedirles que crean en Colombia, en ustedes, en nuestro pueblo y nuestra nación”, finalizó.