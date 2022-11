Santrich podría pedir libertad condicional tras firmar nuevo sometimiento a la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz confirmó este miércoles que Zeuxis Pausias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, firmará hoy una nueva acta de sometimiento a la JEP, como el acta de reincorporación social y política que había firmado tras el acuerdo de paz en La Habana.



El acta que está a punto de firmar es un documento que según la JEP han firmado cientos de excombatientes y que sirve para hacer solicitudes en los procesos que hay abiertos en su contra.



En el caso de Jesús Santrich, la firma de esta nueva acta reafirma su sometimiento a la JEP y con ella la defensa puede solicitar la libertad condicional, una solicitud que queda en manos del juez que lleva el caso y éste es quien decidirá si la concede o no.



Santrich es requerido por una Corte de Nueva York que lo señala por el supuesto delito de narcotráfico relacionado con el envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos.



No obstante, hasta el momento la justicia norteamericana no ha hecho la petición de extadición en firme.



La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), organismo encargado de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano, decidió suspender el trámite extradición del exlíder guerrillero el pasado jueves.



En una providencia en la que examinó el caso, la JEP resolvió "ordenar a las autoridades nacionales suspender el trámite de extradición que se encuentra en curso en contra de Seuxis Paucias Hernández Solarte", conocido como Jesús Santrich y uno de los líderes del partido político de la FARC, surgido del desarme de la guerrilla.



Ese tribunal de paz interrumpirá ese trámite durante un máximo de 120 días, durante los cuales determinará si el exguerrillero debe ser remitido a la justicia ordinaria colombiana, lo que permitiría proseguir con la extradición, o si debe someterse a la justicia transicional.



El pasado 26 de abril, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informó que Santrich fue trasladado de la cárcel al hospital El Tunal, en donde le pretendían hacer "un control preventivo".



El 10 de mayo fue llevado desde el hospital a la Fundación Caminos de Libertad, de la Conferencia Episcopal Colombiana, que dijo que ese gesto es "únicamente un asunto humanitario" y "en coherencia con el principio de la Iglesia de defender la vida humana".