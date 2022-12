Save the Children pide a las Farc agilizar entrega de menores en sus filas

La ONG Save the Children pidió a las Farc que apresuren la entrega de los menores de edad que aún están en sus filas, tal y como acordaron con el Gobierno colombiano el 15 de mayo del año pasado.



La petición, dirigida a las Farc y al Ejecutivo a través de un comunicado, demanda que se busquen "todas las alternativas posibles" para que los menores salgan de manera urgente de los campamentos de la guerrilla y recalcaron que todos ellos son víctimas del conflicto armado.



"Hacemos un llamado a las instituciones garantes de derechos y a las Farc a que hagan todo lo posible por asegurar que se cumpla el compromiso ya establecido de entregar a los menores de 15 años y que se establezca la hoja de ruta para desvincular a todos los demás niños mayores de 15 años", dijo la directora de Save the Children Colombia, María Paula Martínez.



El Gobierno colombiano y las Farc activaron el pasado 26 de enero el proceso de salida de los menores de edad de los campamentos guerrilleros, que estará liderado por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y guiado por el recién creado Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).



El protocolo de salida de los menores se activará cuando las Farc ingresen a las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN), donde se reunirán los insurgentes como paso previo a la dejación de armas y desmovilización.



Las autoridades esperan que este martes lleguen a las ZVTN 4.329 hombres de las Farc y se espera que esta semana se complete el traslado de los cerca de 2.000 guerrilleros restantes.



Para la ONG, la entrega de estos niños es una muestra de que "realmente se empieza a transitar hacia un país que fundamenta su reconstrucción en la prevalencia de los derechos de la niñez", agregó Martínez.



Al mismo tiempo, Save the Children hizo un llamado a diferentes empresas y centros educativos para que acompañen el proceso de liberación de estos niños "hasta llegar al último de ellos", indicaron.



Según bases de datos del Programa Especializado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre 1999 y 2016 fueron desvinculados de las FARC 5.984 niños, niñas y adolescentes, de los cuales el 83 % (4.954) fueron entregados voluntariamente y un 17 % (1.030) fueron recuperados.