Se anuncian nuevos controles políticos ante amenazas contra militares

Ante la reciente denuncia hecha por la Revista Semana en la que se habla sobre una presunta persecución en contra de algunos militares por las declaraciones hechas ante la JEP sobre los casos de falsos positivos y posibles actos de corrupción, desde el Congreso anunciaron que se realizará un debate de control político en contra del ministro de Defensa, Guillermo Botero.

El senador del Polo Iván Cepeda anunció nuevos controles políticos para determinar qué pasa al interior del Ejército Nacional, luego de las denuncias hechas por la Revista Semana sobre un posible caso de silenciamiento a los militares que denunciaron ante la JEP las ejecuciones extrajudiciales, conocidas también como falsos positivos.

“Esto muestra que hay un sector al interior del Ejército que está empeñado en silenciar la verdad y que busca que se mantenga la impunidad ante estos casos. Esa situación merece nuevos cuestionamientos al Gobierno y será sujeto de nuevos debates de control político en el Congreso, porque el cuadro general que se dibuja con esta nueva revelación es un cuadro muy preocupante”, aseguró el senador Cepeda.

El senador de la Alianza Verde Antonio Sanguino expresó que es muy grave lo denunciado y aseguró que hay sectores políticos que quieren cerrar la JEP.

“Demuestran el interés de sectores políticos cercanos al gobierno en el desmonte de la Jurisdicción Especial para la paz, precisamente, para que está verdad no se conozca y para que no podamos asegurar la no repetición de hechos graves de violación de los derechos humanos”, expresó Antonio Sanguino.

Por su parte, la senadora Paloma Valencia, a través de su cuenta de Twitter, también se pronunció sobre la situación con las FF.MM.

“Destruir a través del desprestigio al Ejército es el siguiente paso de quienes sólo ganan cuando han destruido todas las instituciones”, escribió.