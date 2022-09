Se cumplió su voluntad: sargento en retiro de la Policía recibió la eutanasia que había solicitado

El exsargento primero Gilberto Ávila Llano solicitó la eutanasia ante sanidad de la Policía Nacional, esto por el párkinson juvenil que padecía desde hacer varios años atrás y porque sentía que el tratamiento que recibía no era el adecuado.

“A pesar de que la enfermedad me la detectaron en servicios, no me la indemnizaron. Me tocó poner una tutela. Una vez que les dije que me operaran, impugnaron la decisión. Me parece una injusticia aberrante. No me reconocieron la enfermedad y quiero que la Policía de razón de porqué negó a operarme”, relató para el Quindiano .

Ávila empezó a sufrir de esta enfermedad después de que participó en la erradicación de cultivos ilícitos y esto generó que su salud se deteriorara.

Sin embargo, después de un tiempo de lucha por fin cumplió su voluntad este lunes, 26 de septiembre, pues una IPS privada, que por decisión de los familiares no se dijo el nombre, le aplicó la eutanasia a las 10:30 de la mañana.

No obstante, el secretario de salud del Quindío, Jorge Zapata, se manifestó sobre el caso del exsargento Ávila: "Somos respetuosos de esas decisiones ya que hacen parte de la órbita individual del paciente".

Igualmente, la veeduría de los servicios de salud de los pensionados de la Policía y las fuerzas militares solicitaron al ministerio de Defensa y al Gobierno nacional que haga las gestiones necesarias para evitar que casos, como los del sargento Ávila, se repitan.

