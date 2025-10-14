Se enreda caso del magistrado Álvaro Restrepo: incautan arma de fogueo que no sería la homicida

Una serie de interrogantes rodea el asesinato del magistrado de la Judicatura de Cundinamarca, Álvaro Restrepo Vallejo, ocurrido el pasado viernes en el restaurante Mi Pueblo, ubicado en el sector de Tarapacá II, cerca al crematorio La Aurora, sobre la autopista del Café, en la vía Manizales–Pereira.

Según versiones preliminares, ese día el magistrado se encontraba en compañía de un amigo, señalado de ser un líder político del Tolima. De repente, un hombre ingresó al lugar, intimidó al político con un arma y le arrebató una cadena de oro.

En la huida, el escolta del acompañante del magistrado habría accionado su arma de fuego y se produjo un intercambio de disparos. Aunque lograron recuperar la cadena, el magistrado resultó gravemente herido y minutos más tarde falleció en un centro asistencial.

El abogado penalista Juan Camilo Puerta, miembro de la bancada de defensores de víctimas, indicó que en las audiencias preliminares se conoció que el arma incautada al capturado en flagrancia es de fogueo, por lo que no habría sido la que causó la muerte del magistrado. Esto abre un nuevo interrogante:



¿Quién disparó realmente el proyectil que acabó con su vida?

La Fiscalía deberá adelantar pruebas de balística para determinar quién efectuó los disparos y presentar estos resultados en las audiencias que se desarrollan por este hecho violento.

Por otra parte, se investiga una versión que apunta a que, fuera del establecimiento, al delincuente lo esperaba otro hombre en una moto tipo scooter, posiblemente una BWS, para huir del lugar. Sin embargo, el presunto cómplice habría escapado y hasta el momento no se reporta otra captura.

El detenido enfrenta, por ahora, cargos únicamente por tentativa de hurto, pues el arma incautada no coincide con la que causó la muerte del magistrado, y la cadena robada fue recuperada en la entrada del restaurante, donde el delincuente cayó herido con dos impactos de bala al intentar escapar.

De manera extraoficial, se conoció que el restaurante cuenta con cámaras de seguridad que pudieron haber registrado lo sucedido, pero el dispositivo de almacenamiento no aparece y se maneja la hipótesis de que no estaban en funcionamiento.

En la mañana de hoy el capturado aceptó cargos por el delito de tentativa de hurto y se espera que en la tarde se defina si le dictarán alguna medida de aseguramiento.