Secuestran a 74 militares en la vereda El Arrayán, de La Plata, Huila: esto se sabe

En medio de la delicada situación de orden público que se vive en el país, 74 militares del Ejército Nacional fueron secuestrados en la vereda Arrayan, del municipio de La Plata, Huila. El hecho se dio luego de que alrededor de 15.000 habitantes de zonas rurales cercanas expulsaran a los uniformados del territorio, tras presiones de la estructura Hernando González Acosta, de las disidencias de las Farc.

El secuestro fue confirmado por el coronel Henry Herrera, quien es comandante de la Novena Brigada del Ejército Nacional. “Eso es un secuestro: impedir la libre movilidad, obligarlos a desplazarse a un sector en contra de su voluntad. Eso es un secuestro”, dijo el uniformado en diálogo con Noticias Caracol en Vivo.

Referencia secuestro. AFP.

Cabe recordar que, horas antes, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia rechazaron el hecho. Por un lado, el jefe de la cartera aseguró que denunciará el caso e hizo un llamado a la comunidad.

“Invito a las comunidades a reflexionar sobre las consecuencias de estas acciones: solo benefician a los criminales y exponen a sus hijos y familias al reclutamiento forzado y a nuevas violencias. De manera paralela, instauraremos las denuncias pertinentes para llevar ante la justicia a quienes cometieron este delito”, dijo Sánchez.



La oficina de la ONU en Colombia también se pronunció, instando al Estado a adoptar medidas inmediatas para proteger la vida e integridad de las comunidades. “Llamamos al Estado a garantizar los derechos de la población y a los grupos armados no estatales a respetar a la población civil y a observar el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos”, señaló en un comunicado.