Blu Radio  / Nación  / MinDefensa y ONU rechazan expulsión del Ejército en La Plata, Huila: caso será denunciado

MinDefensa y ONU rechazan expulsión del Ejército en La Plata, Huila: caso será denunciado

El jefe de esa cartera, Pedro Sánchez, advirtió que retirar a la fuerza pública abre la puerta a la ilegalidad, mientras la ONU pidió medidas urgentes para proteger a la población presionada por disidencias de las Farc.

Continúa crítica la situación de orden público en zona rural de La Plata, Huila
Continúa crítica la situación de orden público en La Plata.
Foto: Suministrada
Por: Juan Esteban Castañeda
|
Actualizado: 20 de sept, 2025

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó los hechos ocurridos en La Plata, Huila, donde tropas del Ejército fueron obligadas a retirarse tras la presión de la comunidad, que estaría actuando bajo intimidación de las disidencias de las Farc.

“Invito a las comunidades a reflexionar sobre las consecuencias de estas acciones: solo benefician a los criminales y exponen a sus hijos y familias al reclutamiento forzado y a nuevas violencias. De manera paralela, instauraremos las denuncias pertinentes para llevar ante la justicia a quienes cometieron este delito”, dijo Sánchez.

Cabe recordar que este caso estuvo a manos de más de 15.000 habitantes de al menos 23 veredas, entre ellas Belén, La Aurora, Las Acacias, La Florida, Arrayán, Madroñal y San Rafael, quienes, según denunció el alcalde Camilo Ospina Martínez, estarían siendo obligados por la estructura Hernando González Acosta, de las disidencias de las Farc, a permanecer en las vías para impedir el ingreso militar.

De hecho, unidades del Ejército habrían sido retiradas de la zona utilizando vehículos de los mismos campesinos, con destino al centro poblado de Belén, en el mismo municipio.

La oficina de la ONU en Colombia también se pronunció, instando al Estado a adoptar medidas inmediatas para proteger la vida e integridad de las comunidades. “Llamamos al Estado a garantizar los derechos de la población y a los grupos armados no estatales a respetar a la población civil y a observar el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos”, señaló en un comunicado.

