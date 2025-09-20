MinDefensa y ONU rechazan expulsión del Ejército en La Plata, Huila: caso será denunciado

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó los hechos ocurridos en La Plata, Huila, donde tropas del Ejército fueron obligadas a retirarse tras la presión de la comunidad, que estaría actuando bajo intimidación de las disidencias de las Farc.

“Invito a las comunidades a reflexionar sobre las consecuencias de estas acciones: solo benefician a los criminales y exponen a sus hijos y familias al reclutamiento forzado y a nuevas violencias. De manera paralela, instauraremos las denuncias pertinentes para llevar ante la justicia a quienes cometieron este delito”, dijo Sánchez.

𝐂𝐔𝐀𝐍𝐃𝐎 𝐒𝐄 𝐑𝐄𝐓𝐈𝐑𝐀 𝐀 𝐋𝐀 𝐅𝐔𝐄𝐑𝐙𝐀 𝐏Ú𝐁𝐋𝐈𝐂𝐀, 𝐒𝐄 𝐀𝐁𝐑𝐄 𝐋𝐀 𝐏𝐔𝐄𝐑𝐓𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐐𝐔𝐄 𝐋𝐀 𝐈𝐋𝐄𝐆𝐀𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐄 𝐀 𝐋𝐎𝐒 𝐓𝐄𝐑𝐑𝐈𝐓𝐎𝐑𝐈𝐎𝐒.



Rechazamos con total vehemencia el delito cometido en la vereda Los Sauces, en el… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) September 20, 2025

Cabe recordar que este caso estuvo a manos de más de 15.000 habitantes de al menos 23 veredas, entre ellas Belén, La Aurora, Las Acacias, La Florida, Arrayán, Madroñal y San Rafael, quienes, según denunció el alcalde Camilo Ospina Martínez, estarían siendo obligados por la estructura Hernando González Acosta, de las disidencias de las Farc, a permanecer en las vías para impedir el ingreso militar.

De hecho, unidades del Ejército habrían sido retiradas de la zona utilizando vehículos de los mismos campesinos, con destino al centro poblado de Belén, en el mismo municipio.



La oficina de la ONU en Colombia también se pronunció, instando al Estado a adoptar medidas inmediatas para proteger la vida e integridad de las comunidades. “Llamamos al Estado a garantizar los derechos de la población y a los grupos armados no estatales a respetar a la población civil y a observar el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos”, señaló en un comunicado.