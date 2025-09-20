Continúa crítica la situación de orden público en zona rural de La Plata, Huila

La situación de orden público sigue siendo crítica en zona rural del municipio de La Plata, donde más de 15.000 habitantes de al menos 23 veredas —entre ellas Belén, La Aurora, Las Acacias, La Florida, Arrayán, Madroñal y San Rafael— se encuentran presionados por integrantes de la estructura Hernando González Acosta, de las disidencias de las Farc, para impedir el ingreso del Ejército Nacional.

Persiste la tensión en zona rural del municipio de La Plata, Huila. Más de 15.000 habitantes de al menos 23 veredas entre ellas Belén, La Aurora, Las Acacias, La Florida, Arrayán, Madroñal y San Rafael, estarían siendo presionados por integrantes de la estructura Hernando González Acosta, perteneciente a las disidencias de las Farc, para bloquear el ingreso de tropas del Ejército Nacional.

Las unidades militares habrían sido obligadas a retirarse de la zona, abordando vehículos de los mismos habitantes de la región con destino al centro poblado de Belén, en el mismo municipio.

Según la denuncia del alcalde de La Plata, Camilo Ospina Martínez, los campesinos están siendo obligados por esta estructura armada ilegal a permanecer sobre las vías como forma de bloqueo, con el fin de evitar la presencia militar en la zona.



“Tenemos una gran preocupación, especialmente por la productividad del corregimiento de Belén, el más importante de nuestro municipio. Todas estas veredas hacen parte de ese corregimiento, donde viven cerca de 15.000 personas. Hoy el tránsito de productos agrícolas y cosechas está completamente suspendido. El comercio está cerrado y la comunidad está siendo obligada a permanecer sobre la vía”, señaló el mandatario local.

Ante esta situación, y luego de un consejo extraordinario de seguridad, el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, rechazó la instrumentalización y el constreñimiento del que están siendo víctimas los campesinos de la zona rural de La Plata.

“Es una situación muy grave que fue analizada en el consejo extraordinario de seguridad departamental, donde la comunidad, constreñida por grupos ilegales, ha protagonizado una asonada contra la fuerza pública. Hemos solicitado a organismos como la Cruz Roja y las Naciones Unidas que acompañen a la población civil, que hoy está entre la espada y la pared, y está siendo obligada a actuar contra su voluntad”, afirmó el Gobernador del Huila.

En audios enviados a líderes comunales y pobladores, un presunto disidente, identificado como 'Miguel', insta a la comunidad a no permitir el ingreso del Ejército.

“Muy buenos días, compañeros. Habla el camarada Miguel, encargado del tema organizativo del frente Hernando González Acosta. Les envío un fraterno saludo revolucionario a todos los que escuchen este audio. Queremos pedirles a todos los presidentes y comuneros de Villa Lozada y sus alrededores que salgan y retiren a la fuerza pública de dicho corregimiento y de las veredas. De antemano, muchas gracias por su atención. Esperamos pronta respuesta de toda la comunidad para evitar confrontaciones con la fuerza pública y que ningún civil resulte afectado. De igual forma, esperamos una participación masiva para contribuir a esta justa causa”, señala el audio.

En dichas comunicaciones, además, se amenaza a los habitantes con la imposición de multas si no asisten a las convocatorias organizadas para exigir el retiro de las tropas desplegadas en la zona.