Secuestro extorsivo llegó al nivel más alto en 10 años: se disparó 128 % con casi 500 casos

Las cifras preliminares muestran que el secuestro extorsivo se disparó 128 % en un año, con 477 víctimas registradas entre enero y diciembre, el nivel más alto de la última década.

