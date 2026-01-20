Secuestro extorsivo llegó al nivel más alto en 10 años: se disparó 128 % con casi 500 casos

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Defensa, durante todo 2025 se registraron 477 casos de secuestro extorsivo en Colombia, lo que equivale a un promedio de 1,3 personas secuestradas cada día en el país. En la práctica, esto significa que casi todos los días una familia enfrenta la desaparición forzada de un ser querido para exigir dinero o beneficios a cambio de su libertad.

El aumento frente a 2024 es contundente. En ese año se habían contabilizado 209 casos, mientras que en 2025 la cifra creció en 268 secuestros más, lo que representa un incremento del 128 %. Es el salto más abrupto que muestran las estadísticas recientes y marca un quiebre frente a la tendencia de relativa estabilidad que se observó entre 2015 y 2019, cuando los casos anuales se mantenían alrededor de los 100.

La evolución histórica evidencia cómo este delito, que había tocado su punto más bajo en 2020 con cerca de 80 secuestros extorsivos (por pandemia), empezó a repuntar de manera sostenida desde 2021. En 2022 los casos subieron a 141, en 2023 llegaron a 221 y, aunque en 2024 hubo una leve reducción, el 2025 cerró con un salto sin precedentes, más del doble del año anterior.

El comportamiento mensual muestra que el secuestro extorsivo no fue uniforme a lo largo del año. Algunos meses concentraron picos especialmente altos, con registros que superaron varias decenas de casos, lo que elevó el promedio diario y reflejó momentos de mayor presión criminal. Estos repuntes mensuales explican cómo, hacia el cierre del año, la cifra acumulada terminó disparándose.



Traducido al día a día, el balance deja una realidad preocupante: cada 24 horas, en promedio, al menos una persona es privada de la libertad con fines extorsivos en Colombia. Aunque el número absoluto es muy inferior al de otros delitos de alto impacto, su crecimiento acelerado en 2025 convierte al secuestro extorsivo en uno de los fenómenos de seguridad más alarmantes del país, por el profundo daño que causa a las víctimas y a sus familias.