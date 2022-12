Seis de cada diez empleados consideran que el ambiente laboral en Colombia no es sano

Después de la pandemia el empleo en Colombia evolucionó gracias a la virtualidad. Las empresas en el país tuvieron que adaptarse a las nuevas tecnologías para poder llevar a cabo sus tareas diarias sin perder el rumbo de sus objetivos.

Por eso, en 2022, son muchas empresas las que han adaptado un modelo de semipresencialidad gracias a estas herramientas. Colombia está experimentando un cambio a nivel de trabajo frente a la tecnología y esa necesidad del espacio híbrido de entender que la productividad no está ligada al ‘face to face’.

En un panel celebrado este viernes, 02 de diciembre, HubSpot reunió a expertos en materia para entender más a fondo las estadísticas laborales en Colombia: Eduardo Ramos, director de la Cámara LBGT de Colombia; Johana Rojas, directora de Support HubSpot, y Andrés Barrios, profesor de la Universidad de los Andes.

“Ya el que está 12-15 horas en la oficina no es el mejor empleado, ya existen herramientas que miden el nivel de productividad sin necesidad de estar presente o que el empleador esté detrás de sus trabajadores”, detalló Johanna Rojas.

Un estudio realizado por HubSpot, empresa dedicada a impulsar compañías, destacó la importancia de la salud mental y la felicidad de los empleados, que se ha visto beneficiada gracias a estas nuevas tecnologías.

“Estas investigaciones dan una guía sobre las oportunidades de mejora y puntos positivos, lo cual permite que las empresas crezcan y avancen. Por ejemplo, en esta ocasión, encontramos que un 74 % de los encuestados considera que es feliz (42 %) o completamente feliz (32 %) en su trabajo, lo cual refuerza que los ambientes laborales en el país son positivos.Sin embargo, seis de cada diez empleados consideran que el ambiente laboral no es sano”, explicó Camilo Clavijo, country manager de HubSpot para Latinoamérica.

¿Los colombianos son felices en su trabajo?

Las cifras en Colombia parecen “satisfactorias”, pese a que en otros factores hay signos de alarma en la tranquilidad de los trabajadores. HubSpot realizó una encuesta a más de 1.200 personas en Latinoamérica para verificar ese nivel de felicidad de un empleado; en el país se entrevistaron a 400.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Colombia es el país que más trabaja en todo el mundo con 2.172 horas al año, por encima de países como México, España, Alemania o Japón -pese al mito de ser una nación netamente trabajadora-, lo que quiere decir que la mayoría del tiempo las personas comparten con sus compañeros más que su propia familia.

Además, la carga laboral en Colombia ha encendido las alarmas de la salud mental, pues el 26.7 % de los encuestados ha buscado ayuda profesional en esta materia y el 13 % piensa hacerlo; los trabajadores (el 56 %) consideran que en su empleo sienten algún tipo de cansancio físico o psicológico.

“La pandemia nos obligó a ser digitales de un momento a otro e implicó que todos estuviéramos en casa a implementar otro software que no conocíamos. Eso empezó a generar algo llamado el ‘tecnoestrés', que comenzó a influir en la tranquilidad en los trabajadores. (…) Quiero resaltar el ambiente híbrido que ha generado ese cambio. Aunque no se crea, la discriminación también crece en ambiente virtual y no pueden ser tratados”, comentó Eduardo Barrios.

Es decir que, aunque la pandemia generó más tranquilidad en la salud mental, pues el 36.5 % de los encuestados se sienten más felices ahora en el nuevo modelo de trabajo y el 37 % de sienten más productivos en casa. El 64 % considera que la virtualidad no cambió su compromiso en su empresa.

Por el contrario, un 28 % prefiere estar permanentemente en la oficina y, finalmente, la tendencia parece decantarse por modelos híbridos de trabajo, en los cuales el 37 % de los encuestados afirma sentirse más productivo.

“Muchas empresas se adaptaron a la virtualidad y muchas otras no, algunas volvieron a la presencialidad como si estos años no hubieran pasado. Sin embargo, ahora hay que entender que debemos adaptarnos para disfrutar de una realidad con escenarios híbridos lo suficientemente abiertos para entender ¿cuál es su bienestar y qué buscan ellos? Desde HubSpot hemos aprendido mucho, sin embargo, queda camino por recorrer”, agregó Johana Rojas, directora de support para HubSpot en Latinoamérica.

Cifras de felicidad laboral en Colombia // Foto: suministrada por HubSpot

