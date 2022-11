Uno de los principales errores que cometen muchas personas al querer alcanzar el éxito es formar una rutina de trabajo pesada, la cual no se convierte en duradera y sí produce problemas, como el exceso de agotamiento o, incluso, la falta de energía la cual hace que un individuo abandone su propósito de forma temprana.

En diálogo con En Blu Jeans, el experto en liderazgo adaptativo Ignacio Martín Maruri habló sobre contra quién y hasta dónde vale la pena competir.

“Cuando uno se analiza a sí mismo y se da cuenta de las zonas oscuras tratamos de superarlas de manera competitiva y ese es problema para avanzar, que nos falta empatía entre nosotros mismos. Hay que saber y entender hasta donde vale la pena luchas y que cuidar”, dijo.

Según Maruri, cuando el ser humano trata de superar las adversidades de forma competitiva, en la mayoría de ocasiones no logra superarlo por el afán de acabar el proceso. Para el experto, cada persona tiene su determinada competencia y la idea es saberla llevar sin la necesidad de compararlas con las demás personas.

“Cuando vivimos en un ámbito donde no tenemos claro lo que hay que hacer no funciona la competencia, ahí es clave la colaboración. Vivimos en sociedad y la idea no es que solo gané uno, lo opcional es saber disfrutar y superar de un proceso”, afirmó.

Además, el experto aclaró que es importante que las personas que viven dentro de una sociedad empiecen a colaborar entre sí, para mayor así poder solucionar las adversidades con mayor facilidad.

“La competencia va en contra de la confianza, es una lucha. Cada quien puede contribuir con su mejor parte y la promueve, pero no como amenaza contra los demás o como competencia, sino como una habilidad que puede brindar”, mencionó el especialista.

Escuche la entrevista completa:

