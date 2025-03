Senadora Cabal busca evitar las transmisiones de consejo de ministros por televisión

La senadora por el Centro Democrático y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, presentó ante el juzgado administrativo de Bogotá una solicitud de acción de cumplimiento contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, para evitar que el presidente Gustavo Petro siga transmitiendo los consejos de ministros por televisión nacional.

El principal argumento presentado por la senadora Cabal está que, según el artículo 9 de la ley 63 de 1923, los consejos de ministros y las deliberaciones que allí se hagan tienen carácter reservado. Por lo que “lejos de fortalecer la rendición de cuentas, ponen en riesgo la estabilidad jurídica del país y la seguridad nacional, poniendo en conocimiento de actores internos y extranjeros de información sensible que puede ser utilizada para desestabilizar al país”.

“Petro no está por encima de la ley, por eso presenté una acción de cumplimiento contra el Dapre, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por violar la ley 63 de 1923, que prohíbe que los consejos de ministros sean públicos, porque hay una reserva de protección a las decisiones que toma el Gobierno. No más abuso, no más dictadura de Petro”, señaló la senadora Cabal.

La senadora también recordó lo señalado en la sentencia C-1172/01 de la Corte Constitucional, dejó claro que esas intervenciones deben ser personales y sobre asuntos urgentes, “no para un show de ministros . Aquí se viola el derecho fundamental a la información”.

Cabe recordar, que hace algunas semanas el senador por Cambio Radical, Carlos Motoa presentó un derecho de petición al Dapre pidiendo las actas de los consejos de ministros desde el 7 de agosto de 2022 hasta la fecha argumentando la transparencia expresada por el presidente Petro, pero en la respuesta del 14 de febrero de 2024, esta solicitud fue negada argumentando el carácter reservado de los consejos establecido en la ley de 1923.