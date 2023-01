Senadoras aseguran que no hay denuncias de esclavitud sexual en Congreso pero sí relaciones de poder

El exsenador Gustavo Bolívar aseguró en una entrevista que al interior del Congreso de la República existe una supuesta red de trata de personas y esclavas sexuales. Ante las declaraciones, la Fiscalía General citó al excongresista para que dé su declaración y entregue más detalles de las graves afirmaciones.

En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, cuatro congresistas hablaron sobre las declaraciones de Bolívar y aseguraron que no han recibido ninguna denuncia al respecto; sin embargo, dejaron claro que podría tratarse de una “estrategia política” o para “vender su próximo libro”, aun así, no le restaron importancia y exigieron que se investigue el tema.

De acuerdo con la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, “realmente no he recibido denuncias de este tipo. En mi calidad de servidora pública establecería las denuncias, si las recibo, dar alcance a cualquier tipo de hecho que se presente en el Congreso. Esto no sucede solo en el Congreso, sino en otras instituciones y espacios de la sociedad colombiana”.

Por su parte, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia afirmó: “Nunca nadie me dijo eso. Lo más grabe es que hay dos interpretaciones posibles sobre las declaraciones de Bolívar. La primera, está diciendo mentiras para vender la serie que está haciendo, irrespetando la institución de los colombianos y creando un imaginario de que va a salvar al mundo. Segundo, no quiero restar nada a lo que dice porque decir que hay esclavas sexuales es muy grave, si le contaron y no dijo nada y no denunció, es un delito, si no dijo nada para sacar rédito político es una sinvergüenzada. ¿Por qué se enteró y se quedó callado? Él tiene la obligación legal de contarlo”.

Del mismo modo, la Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, “aseguró: “No conozco el caso ni conozco ninguna denuncia. Desde hace varios años acompaño reclamaciones laborales al interior del Congreso, luchas de empleados y contratistas del Congreso, pero nunca he recibido estas denuncias”.

Finalmente, la recién llegada al Congreso, la representante Jennifer Pedraza, sostuvo que a ella no la ha buscado nadie para hacer una denuncia sobre ese tema. "Pero no me cae como un ‘balde de agua fría’ porque es el panorama de las mujeres en Colombia. Como no se va a presentar en un lugar donde hay muchos hombres con poder”, añadió.