Separarán a coroneles involucrados en escándalo de corrupción en Tunja: Ejército

El comandante de la Segunda División del Ejército, general Jaime Carvajal, se refirió al escándalo de corrupción que sacude a varios coroneles de un batallón en Tunja.

Según el alto oficial, una vez recibió varias quejas de sus subalternos, decidió llamar a los coroneles Fredy Gualteros, comandante del Batallón de Servicios en Tunja; José Antonio Siabato y Antonio Zaraza, jefe del Estado Mayor y comandante de un batallón del Ejército.

“Le dije al coronel Gualteros que me informara anomalías del jefe de Estado Mayor y jefe de la Brigada, le pedí un informe para iniciar una preliminar disciplinaria, el coronel se retira a hacer el informe que le ordeno, en la tarde me lo entrega, pero toma la decisión de grabar un audio y no tenía que haberlo hecho porque ya había utilizado los canales correspondientes para poner la queja”, indicó el general Carvajal.

El oficial señaló que “de acuerdo lo que dice el coronel en la Primera Brigada había contratado a una señora que era novia del comandante de la Brigada y que le prestaba unos vehículos y le prestaba seguridad”, agregó.

Carvajal señaló que a la hora de confrontar al coronel Zaraza este aseguró que se trataba de una “información falsa y una afirmación temeraria e incorrecta”.

Carvajal aseguró que los oficiales involucrados en esta investigación serán removidos de su cargo o trasladados a otras dependencias para dar transparencia a la investigación.