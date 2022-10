Serán sancionados ciudadanos por irrespetar toque de queda en Santander

Tanto el Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, como el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, criticaron fuertemente la desobediencia de muchas personas que desconocieron la orden de toque de queda y salieron a las calles de manera irresponsable provocando aglomeraciones y al mismo tiempo la posibilidad de propagación del Covid-19.

“Lamento informar que muchos santandereanos no están salvaguardando la salud y la vida y han infringido las normas, como por ejemplo en Metrolínea, o haciendo largas filas. Santandereanos esto no es un juego, es la salud y la vida de todos, hay exenciones pero no son todos, reitero el llamado a la comunidad y les recuerdo que hay multas y sanciones penales para que todos protejamos la salud del departamento”, dijo el Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar.

Santandereanos: ¡Esto no es un juego! La vida y salud de todos está en riesgo, por eso insisto, debemos quedarnos en casa para proteger a los que más amamos. #UnidosParamosElCoronavirus 🦠 #SantanderSeQuedaEnCasa #COVIDー19 @vanguardiacom @BLUSantanderes @CaracolBga pic.twitter.com/ehYIf9DRKH — MAURICIO AGUILAR HURTADO (@MAguilarHurtado) March 24, 2020

Por su parte Juan Carlos Cárdenas, Alcalde de Bucaramanga, indicó en los micrófonos de Blu radio que: “Tenemos que quedarnos en casa, quedémonos en casa, no hay otra manera de contener la propagación del Coronavirus porque si se nos dispara el número de casos no seriamos capaces de atender a los pacientes en nuestro sistema de salud, debemos tener conciencia y tener civismo”.

El peligro que representa el Covid-19 no es un juego, es un problema real y serio que está matando miles de personas en el mundo. Total irresponsabilidad de quienes salieron a las calles hoy.



Habrán estrictas sanciones para las empresas que funcionen sin autorización. — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) March 24, 2020

Teniendo en cuenta la andanada de personas que desobedecieron la restricción de aislamiento preventivo obligatorio en Bucaramanga este martes, al salir a las calles y utilizar el Sistema de Transporte Masivo, Metrolínea, como si se tratara de un día normal, ocasionado aglomeraciones en los articulados y de paso fuertes críticas por el riesgo que hay en la salud pública, la gerencia del sistema adoptó nuevas medidas de control para reducir el riesgo y mantener la operación del sistema.

Por su parte Emilcen Jaimes, gerente de Metrolínea señaló que “se adoptaron medidas para contribuir a la prevención del Covid-19, pero les reiteramos a los ciudadanos y usuarios que sin medidas de autocuidado como el uso del tapabocas, lavarse las manos, y las demás emitidas por el Ministerio de Salud, será muy difícil unir esfuerzos entre todos para contrarrestar el virus. La invitación es a que acatemos las medidas y nos cuidemos”.

