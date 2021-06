Si firmáramos, desatenderíamos las voces de colombianos que piden no haya bloqueos: Emilio Archila

Emilio José Archila, representante en la mesa de negociaciones por parte del Gobierno nacional, estuvo en entrevista con El Radar hablando acerca de cuándo se vuelven a sentar con el comité del paro y otros detalles acerca de las negociaciones.

“Deberíamos haber avanzado sustancialmente ayer, pero desafortunadamente el Comité Nacional del Paro nos sorprendió. Presentó un pliego que ellos denominaron ‘Pliego de emergencia’, ahí hay siete puntos sobre los cuales quisieran que negociáramos y son temas que el Gobierno quiere trabajar (Juventudes, mujeres, cómo apoyar a los más afectados por la pandemia)”, expresó en un primer momento Archila.

Además, el representante del Gobierno mencionó que el comité pidió que antes de sentarse tuvieran un documento de garantías para la protesta pacífica, cosa que el Gobierno “hace con el mayor gusto, convicción y seriedad”.

“Ayer de una manera sorpresiva nos dijeron no, lo que venimos haciendo no, devolvamos al borrador que teníamos del 24 de ese mes (mayo)”, aseveró.

Ante esto, Emilio Archila expresó que no es entendible que el comité del paro se haya ensañado con un solo documento.

“Lo primero que no tiene ese documento es que estén las garantías que se le deben dar a todos los colombianos de que no vamos a sufrir los bloqueos, es decir, este documento no contemplaba todavía este punto. Si cometiéramos la equivocación, que no va a suceder, de firmar ese borrador simplemente desatenderíamos las voces de los colombianos que nos están pidiendo que no haya bloqueos, no hay ninguna razón de que eso se justifique”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa de Emilio Archila en El Radar: