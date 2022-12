Si hay alguien que ha sido débil con las Farc es Pastrana: Gaviria

El expresidente César Gaviria, líder de la campaña del SÍ al plebiscito por la paz, manifestó que para acabar la guerra no es suficiente con lo que dispone la Constitución y por eso es necesario los mecanismos excepcionales.



"Le estamos poniendo fin a una guerra e implica crear mecanismos excepcionales. El que pretenda que una guerra se vaya a acabar dentro de las normas de la Constitución pues está equivocado, se necesitan normas extraordinarias", dijo.



Agregó que los críticos a los diálogos de La Habana hablan de impunidad cuando en el proceso con los paramilitares que gestionó Álvaro Uribe no cumplieron más de 8 años tras las rejas.



"Es muy difícil decir que hubo justicia y no hubo impunidad. El señor Isaza, que se comprobó que mató al menos 20 mil personas, la organización que preside Jineth Bedoya dice que hubo 624 casos de feminicidio. El señor logró salir a los 8 años supuestamente porque no se acordaba de nada, pero a su hijo, que le dicen ‘pájaro’, también le dieron libertad condicional", sostuvo.



Agregó que "Hay 20 mil paramilitares que confesaron delitos de lesa humanidad que nunca se habían cometido en Colombia y sin embargo la justicia colombiana no fue capaz de hacer nada con ellos y están en la calle".



Gaviria dijo que eso si es impunidad. "Hubo algo de justicia, sí. Pero es que hubo una máquina infernal de muertos".



Añadió que "El presidente Uribe dice que castigó a unos porque los mandó a EE.UU., pero no los castigó por paramilitares sino porque eran capos del narcotráfico. Fue una consecuencia porque eran los jefes narcos y les aplicaron Justicia y Paz".



El exmandatario liberal precisó que si un guerrillero no reporta algún dinero y es descubierto por las autoridades perderá beneficios y entrará a pagar penas de hasta 20 años de cárcel.



"Las Farc están en la lista Clinton. Los miembros del CC están en esa lista. Están en la lista terrorista. Si llega a aparecer algún dólar de esos señores en algún banco del mundo, inmediatamente los cogen. Esa plata en Colombia es ilegal. Es más, si no la declaran, se vuelve un motivo para que el guerrillero vaya hasta 20 años a una cárcel de barras, entonces mejor que no guarden la platica por ahí porque eso es un delito gravísimo", añadió.



Además, Gaviria aseguró que Pastrana fue muy generoso en los diálogos con las Farc en el Cagúan, a los que calificó como un show.

Publicidad

“Si alguien ha sido débil en este país con las Farc ha sido el expresidente Pastrana, a mí me da pena y lo digo por su postura crítica con este proceso. Ha dicho unas barbaridades, que con el perdón del expresidente Pastrana, la verdad le queda mal decir esas cosas, porque no tiene tanta autoridad. A él le parece que le entregamos el país al narcotráfico, pero a Obama le gusta”, dijo.