Si no existiera Hidroituango y las térmicas como Candelaria, Colombia estaría pagada: Andesco

El fenómeno del El Niño tiene los embalses del país en unos niveles muy bajos y, en caso de que no llueva o se tomen medidas estrictas para racionar el uso de la energía, Colombia podría enfrentar serias dificultades. El presidente de la Asociación Nacional de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, expresó en La Nube que si no fuera por la hidroeléctrica en Ituango o las térmicas como la Candelaria, los ciudadanos ya estarían sufriendo las consecuencias de un apagón.

"Yo le quiero decir hoy a Colombia, si no existiera Ituango y no existieran las térmicas como Candelaria, Colombia estaría pagada, ¿por qué? Porque tenemos hoy una demanda muy superior a la oferta que tenemos y nos vendieron humo diciéndonos que iba a entrar energía eólica y solar de La Guajira hace unos dos o tres años, no llegó. Seguramente se demore más de dos años en llegar esa cantidad de energía que se requiere. Así que hay que tener mucho cuidado y por eso estamos invitando al ahorro que hay que hacerlo", dijo el presidente de Andesco.

El dirigente reiteró su preocupación de que no esté nombrada la Creg en propiedad, pues esta entidad es la encargada de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, entre ellos, por supuesto, la energía.

"Es imposible que tengamos seis funcionarios, de los cuales uno no más se ha nombrado en propiedad. Y es esta gente, la técnica, que tenía que tomar las decisiones de fondo que hoy no se han tomado y que hoy seguramente van a ser necesarias para evitar un apagón", añadió.

Camilo Sánchez también recalcó que hace 30 años, cuando Colombia pasó por el apagón en la década de los 90, era muy diferente la tecnología y el uso de le energía. Ahora se necesita más y dio un simple ejemplo: las panelas (los celulares) eran tan costosos que muy pocos tenías y la mayor preocupación era que se descongelara la nevera, pero ahora la mayoría de la población tiene diferentes dispositivos tecnológicos que no son solo para el entretenimiento, sino también para trabajar.

Por eso reiteró que el Gobierno realice una campaña para castigar a las personas que gasten de más el tope de energía y felicitar a quienes sí ahorren.

"Hoy, después de 30 años no hemos tenido más apagones. En ese momento yo era senador de la República, el senador más joven que votó esta ley 142 y 143 (...) Era la hora Gaviria: tenían que salir a las 5:00 de la mañana pensando que eran las 6:00 de la mañana para podernos ganar un tiempo, igualmente por las noches, a partir de la vela, estar usted estudiando y estar en su casa, pero en este momento sería muy grave, económica y socialmente. Estamos diciéndole a la gente es que tenemos que anticiparnos y le hemos pedido al Gobierno desde hace rato que tenemos que hacer una campaña masiva, muy fuerte, de incentivos para que la gente ahorre energía. Decirle que el ahorro paga. En el 2016 tuvimos casi un colapso igual al que estamos viviendo en la actualidad. Y en ese momento lo que se hizo fue darle incentivos para que la gente en su factura viera que si disminuía su consumo tenía un beneficio y de esa manera la gente empezó a ayudarnos en ese tema", detalló el presidente de Andesco.