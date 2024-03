Antioquia está bajo fuego del Gobierno nacional: Fico responde a Petro palabras sobre Hidroituango

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez , aseguró que “Antioquia está bajo fuego del Gobierno nacional” tras las recientes advertencias del presidente Gustavo Petro sobre la estabilidad del proyecto Hidroituango y el refuerzo planes de contingencia para las comunidades aguas abajo. Gutiérrez dijo que este tipo de señalamientos deben parar ya e invitó al presidente a trabajar conjuntamente

El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez volvió a generar polémica con el Gobierno nacional tras referirse a las recientes declaraciones que desde la Costa Caribe el presidente Petro entregó sobre el riesgo que aún representaría la estabilidad de la central Hidroituango para comunidades aguas abajo.

Ante la solicitud que hizo a EPM el mandatario para reforzar los planes de gestión del riesgo por la estabilidad de la presa, el alcalde Gutiérrez, y además presidente de la Junta Directiva de la compañía de servicios públicos, indicó que el departamento están bajo “fuego del Gobierno”.

"Antioquia está bajo fuego del gobierno nacional, eso no tiene sentido. Yo creo que esto tiene que parar ya todos los días algo contra Antioquia pero me preocupa es todo el día cómo es la confrontación, la confrontación y la confrontación permanente yo no voy a caer en esas confrontaciones", indicó el alcalde Gutiérrez.

Además, Federico Gutiérrez hizo énfasis en que precisamente los protocolos de gestión del riesgo fueron y son los que ante situaciones complejas como la contingencia de 2018 y el encendido de turbinas los que han garantizado que no se haya perdido una sola vida en la zona de influencia del proyecto.

"Durante la contingencia más crítica y más grave que llegamos a tener tanto en el 2018 y 2019 que me correspondió liderar no se dio la pérdida de una sola vida", añadió

Además de invitar al Gobierno nacional a trabajar conjuntamente, el alcalde de Medellín sí destacó la importancia que tiene labores como la de la Unidad Nacional de de Gestión del Riesgo en revisar periódicamente el cumplimiento de esos protocolos.