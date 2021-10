“Si Petro gana yo sigo pensando en país, pero si no se puede cierro el negocio”: Mario Hernández

El empresario Mario Hernández , en diálogo con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, habló de la situación política del país, de la contienda presidencial de 2022 y qué pasaría si Gustavo Petro gana la Presidencia.

Para el empresario, de ganar el líder de la Colombia Humana, él seguirá pensando en el país, pero hizo una advertencia.

“Si el doctor Petro gana yo sigo aportando, pensando en el país. Este es mi país y aquí estoy. Si veo que no se puede, puesto cierro el negocio. Ya voy a cumplir 80 años, no como mucho, no gasto mucho. En Venezuela tengo 15 tiendas y ahí sigo. Allá estamos y ahí subsistimos. Yo afronto la situación”, manifestó.

A la pregunta de por quién votaría, Mario Hernández expresó que hay muchas opciones, pero se atrevió a dar algunos nombres.

“Yo votaría por Enrique Peñalosa, por Federico Gutiérrez, por Óscar Iván Zuluaga, ojalá cada uno no quiera jalar por su lado y perdamos. La izquierda en Bogotá ha ganado con el 30 % de votos, hemos tenido tres o cuatro alcaldías de izquierda y cuál ha sido el resultado”, expresó.

El empresario manifestó que los políticos deben entregar resultados, como lo haría un buen gerente, pero también de los empresarios deben aportar al país.

“Uno nace empeloto y se va empeloto. Si uno reparte un 20% 0 30% a los demás mejora su calidad de vida. Les deja menos a los hijos y les hace un favor”, añadió.

