Si Pretelt fuera culpable ya se hubiera ido de la Corte: De la Espriella

El jurista aseguró que a Pretelt se le han violado todas sus garantías.



“No me dejaron hablar en la plenaria, no resolvieron las nulidades, votaron a pupitrazo sin leer el expediente y el Gobierno estaba presionando para que se llamara a unas extras y revisara el tema”, comentó. (Vea también: Pretelt habría pedido dinero para favorecer a Fidupetrol: Comisión de Acusación ).



En ese sentido, dijo que él tiene el deber de hacer cumplir la ley, algo que según él no le está pasando al magistrado.



Pretelt Chaljub, procesado por supuesto favorecimiento con un fallo a Fidupetrol, a cambio de una millonaria suma, dijo en las últimas horas que no va a renunciar a la Corte Suprema porque es inocente.



De la Espriella aseguró que “si Jorge Pretelt fuera responsable de lo que se le acusa, se hubiese ido hace rato de la Corte para evitar el linchamiento contra él y su familia”.



Por tal motivo, reveló, “no hay ninguna posibilidad de que él se vaya de la Corte”.