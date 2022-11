Siete cosas que podrá hacer de nuevo a partir de este lunes

Con el inicio del llamado ‘aislamiento inteligente’ este primero de junio cambiarán varias cosas para la mayoría de colombianos.

Excepto para unos 13 millones de ellos, ubicados en Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena y Leticia, quienes seguirán en aislamiento estricto, en el resto de ciudades, y dependiendo de las indicaciones y decisiones de cada alcaldía, se reactivarán varias actividades económicas, comerciales y deportivas.

Estas son algunas de las cosas que podrán hacer la mayoría de los colombianos comenzando junio:

- Ir a un centro comercial.

En ciudades como Medellín y otras se reabren prácticamente todos los centros comerciales. Para ingresar sólo podrá hacerlo una persona por familia y cumpliendo unos requisitos de bioseguridad y registro. No se abrirán plazoletas de comida (solo comida para llevar) ni cines o casinos.

- Ir a locales y tiendas.

Se abren prácticamente todos los negocios que hayan registrado sus protocolos de bioseguridad, de cuidado, límites en la cantidad de clientes atendidos, entre otros. Podrá comprar ropa, calzado, elementos de computación, papelerías, misceláneas, etc.

- Peluquearse.

En varias ciudades del país, con cita previa y con todas las medidas de seguridad, se podrá ir por fin a que le arreglen el pelo, las uñas, etc.

- Tomar un taxi en la calle.

Además de plataformas digitales, será posible tomar un taxi en la calle como antes. Los taxistas deben cumplir con las medidas de bioseguridad, desinfección, etc.

- Ir a un museo.

También se autoriza la reapertura de centros culturales como bibliotecas y museos. No teatros o cines. Con todas las medidas de seguridad y control del aforo o cantidad de gente presente al tiempo. Recuerde que el tapabocas es de uso obligatorio. No portarlo le acarreará una multa cercana a $900.000. Tenga en cuenta las medidas de pico y cédula en su ciudad. No podrá salir más de una persona por familia y se mantienen las clases virtuales así como la recomendación de hacer teletrabajo.

- Salir a caminar y hacer deporte con sus hijos.

Dependiendo de los horarios establecidos, podrá salir a montar bicicleta o caminar con los niños de dos a 15 años, por media hora, tres veces a la semana. Los menores de 15 a 17 años hasta una hora, tres veces a la semana. No podrán hacer uso de parques o de canchas.

- Mayores de 70 años saldrán a caminar.

Podrán hacerlo por media hora al día, tres veces a la semana.

