Sigue la búsqueda de dos militares desaparecidos en Nariño

Dos soldados de la Brigada 23 del Ejército siguen desaparecidos. Su identidad se mantiene en reserva y se conoció que fueran vistos por última vez realizando operaciones de registro y control territorial en la zona rural del municipio de Cumbitara, en el norte del departamento de Nariño.

Alex González, subsecretario de paz y derechos humanos, dijo a Blu radio que los dos militares se encontraban realizando operaciones de registro y control militar en la zona de Damasco, zona rural del municipio de Cumbitara, cuando desaparecieron.

No se conoce que pudo pasar o que grupo puede tener en su poder a los dos militares que hacían parte de un pelotón que cumple la operación cordillera en el norte de Nariño desde hace varios meses.

Sin embargo, el funcionario aseguró que se adelantan las gestiones para establecer si la columna Franco Benavides, de las disidencias de las Farc de alias 'Iván Mordisco', tienen en su poder a los dos militares.

Mientras tanto, los operativos en esta zona de la cordillera en el departamento de Nariño se mantienen para conocer qué fue lo que pasó realmente con los dos militares.