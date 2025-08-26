No solo en Nariño: este municipio de Antioquia también tiene termales y pocos turistas los conocen

Ubicado a unas cinco horas aproximadamente de Medellín, en el camino que conduce hacia las playas del departamento en el Urabá y en el Occidente de Antioquia, se ubica el municipio de Peque, una localidad poco visitada respecto a otras de la subregión pero que esconde, igualmente, diferentes tesoros naturales al estar localizado entre las montañas.

Uno de esos tesoros naturales que buscan los turistas al llegar a Peque son sus aguas termales, mucho menos famosas que las del 'Espíritu Santo' en el municipio de Nariño, en el Oriente de Antioquia. Las agua termales de Peque, conocido como la 'verdadera capital de la montaña' por su localización geográfica, se ubican puntualmente en la vereda Toldas, a unos 1.860 metros sobre el nivel del mar.

De acuerdo con el reporte en redes sociales de diversos visitantes, la temperatura de estas aguas de estos termales oscila, aproximadamente, entre los 40 y 55 grados. Al lado de las aguas, consideradas medicinales y además cristalinas, se ubica un estadero en el que los visitantes de este atractivo natural pueden disfrutar de diversa oferta gastronómica, desde comida rápida hasta platos más tradicionales.

Sin embargo, para quienes quizás no disfrutan del agua a altas temperaturas, en el mismo espacio hay charcos naturales con agua más fría, por lo que varios de los visitantes, generalmente del mismo municipio de Peque o localidades cercanas como Uramita, suelen contrastar las temperaturas de las aguas, dicen muchos, como parte de un proceso que ayuda a la relajación muscular.



¿Cómo llegar a los termales de Peque, en Antioquia?

Teniendo en cuenta que este atractivo natural se ubica sobre la vía principal que lleva al municipio de Peque, se puede utilizar los transportes de buses que salen hacia la ciudad de Medellín, también se puede contratar con los carros chiveros o moto taxis. Hay que tener en cuenta que el tiempo de llegada depende del tipo de transporte, sin embargo, el mismo, generalmente, es de entre 20 y 40 minutos.

"Es una maravilla natural, tenemos servicio de alimentación", dice uno de sus administradores del lugar, que se encuentra además rodeado de una exuberante vegetación, a unos 10 kilómetros antes de llegar al municipio de Peque por la vía desde Medellín.

Las aguas calientes que dan forma a este turístico lugar en Peque, Antioquia, son de tipo azufrado y, de acuerdo con reporte históricos, fueron descubiertas por Pedro Valderrama, en medio de un día que iba de cacería. Los termales de Toldas se descubrieron aproximadamente en el siglo XX en terreno del señor León Manco. Su remodelación se hizo en el periodo de gobierno de Adalberto Valle David (2008-2011) y nuevamente intervenidas durante su segundo mandato (2016-2019).

Como parte de ese proceso de conservación de este espacio termal en el Occidente de Antioquia también recomiendan, entre otras cosas, cuidar la infraestructura, no hacer quemas, recoger los residuos de empaques y gaseosas, y evitar ingerir alimentos ni utilizar ningún tipo de jabón o shampoo dentro de las aguas termales.



¿Qué más hacer en Peque, Antioquia?

Parque de Paramillo en Antioquia. Foto: Parque Nacionales.

Pero el municipio de Peque no es solo termales. Entre los atractivos naturales más destacados de esta localidad están también la Laguna Portachuelo, un espejo de agua ubicado en la vereda Candelaria, a 1.950 m.s.n.m., ideal para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza; así como el Parque Arqueológico Cerro del Paramillo, en plena Cordillera Occidental a 3.960 m.s.n.m., un entorno de selva virgen que alberga fauna y flora endémica, perfecto para los amantes del ecoturismo y la aventura; y la Cascada La Llorona, en el corregimiento Los Llanos, que sorprende con un imponente salto de 50 metros, ofreciendo un espectáculo natural imperdible.