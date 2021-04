“Somos sinceros, obvio esto es política”: representante David Racero sobre el Paro Nacional

El representante David Racero y Percy Oyola, presidente de la CGT, hablaron en Mañanas BLU sobre el carácter político de las movilizaciones de este 28 de abril, que generan preocupación ante el desborde de casos de COVID-19 en el país y cuyas posibles aglomeraciones podrían traducirse en graves focos de contagio d COVID-19. Este lunes, el Comité Nacional de Paro dio a conocer que seguirán en firme las convocatorias a movilizaciones programadas para el próximo 28 de abril , en rechazo al proyecto de reforma tributaria que el Gobierno aspira a aprobar en el Congreso de la República.

Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, habló con los convocantes al paro para entender si ellos marcharán y si se hacen responsables de las consecuencias que esta decisión le pueda traer al país.

“Somos sinceros, obvio esto es política. La gente se está politizando, el propio Centro Democrático y Duque hacen que la misma ciudadanía se politice ante esas políticas nefastas, claro que ese político. Si esto después desencadena en un ejercicio electoral de aquí a un año, bueno, eso lo dirá la historia, pero en este momento tenemos que actuar”, dijo el representante David Racero.

En el mismo sentido, se pronunció Oyola, quien aseguró que el momento político que antecede las movilizaciones data de hace mucho más de un año.

"Más allá de las motivaciones de tipo político, el momento político no comenzó ahora hace dos meses. Yo mencioné desde cuando viene esta movilización, desde el mes de noviembre de 2019. El Gobierno, por ejemplo, en medio de estas circunstancias, expidió el Decreto 1174 de 2020, una reforma laboral y pensional que le hemos venido pidiendo que revoque y no lo ha hecho", declaró.

"Lo que estamos discutiendo es política. Cuando se habla del Plan de Desarrollo, cuando se habla de la ejecución del Plan, cuando se habla de política laboral, cuando estamos plateando temas como trabajo decente en Colombia, pues esos son aspectos de carácter político, pero no se pueden confundir como si fueran propuestas simplemente posturas de un partido político para hacerle oposición al Gobierno. Es que los ciudadanos también podemos reclamarle al Gobierno y eso no requiere fundamentalmente el respaldo de un partido político", añadió el sindicalista.

El congresista David Racero cuestionó que exista un doble discurso que discrimina entre aglomeraciones buenas y malas, o convenientes o inconvenientes para los políticos o funcionarios.

"Ahora los gobernantes salen con un doble discurso, entre ellos Claudia López y el ministro de Salud a nivel nacional. Para ellos algunos tipos de aglomeraciones no tiene ningún tipo de problema", dijo Racero.

Según el congresista, las autoridades manejan un doble discurso, de acuerdo con sus intereses.

"Para ellos la jornada del Día sin IVA no tiene ningún tipo de problema. Desde el Gobierno Nacional eso se incentivo. Para ellos, como a Claudia López no les generó ningún tipo de escozor las aglomeraciones en diciembre donde ella misma iba a los barrios populares a hacer actividades masivas, más de 5.000 habitantes en algunos sectores de la capital . Para ella sí no había problema", declaró el legislador.

"Aquí hay un doble rasero sobre cuál tipo de aglomeración, de movilización social es permitida y cuál no. En eso tenemos que manejar el mismo discurso, la

misma regla, porque para unas cosas sí se les permite salir a los ciudadanos, se le motiva, pero para otras, a la hora de defender legítimamente sus derechos, en contra de la nefasta reforma tributaria, se les dice que no. Ahí hay una contradicción que el pueblo colombiano no entiende", agregó.

De acuerdo con el representante David Racero, las actividades convocadas del Paro Nacional no contemplan solo el factor de la presencialidad.

"Cuando hablamos de paro nacional, esto también significa quedarse en la casa, no ir a los puestos de trabajo, dejar de consumir algunos productos como las bebidas azucaras que no van a ser gravadas en la reforma tributaria justamente por el interés económico que está detrás ligado al Gobierno, entre otras cosas", sostuvo Racero.

Ronald Vargas, representante estudiantil de la Universidad Nacional, aseguró que en medio de los riesgos que podrían registrarse por las movilizaciones, es necesario entender que el Gobierno carga buena parte de la responsabilidad.

"Ha sido el Gobierno el que ha sido indolente ante esta situación, ante la crisis de la salud. Justo en una pandemia, en el segundo pico tramita una reforma que es lesiva contra la clase media y el pueblo en general. El culpable es el GObierno nacional", indicó el estudiante.

"Estamos en una situación contra las cuerdas. El Gobierno tiene que entender que está jugando con la vida de los colombianos", añadió.

Escuche a Nelson Alarcón, David Racero, Percy Oyola y Ronald Vargas en entrevista con Mañanas BLU: