Son comenzar la vigilancia oficial, Caldas ya registra siete quemados con pólvora

Sin que haya comenzado el período formal de vigilancia por Navidad y fin de año, Caldas ya suma siete personas quemadas con pólvora. Así lo confirmó el gobernador Henry Gutiérrez Ángel durante el lanzamiento de la campaña “Brilla tú Primero, Pólvora Cero”, con la que el departamento busca frenar el uso de estos artefactos.

De los casos reportados, Manizales y Samaná registran dos lesionados cada uno, mientras que los otros tres pertenecen a diferentes municipios.

El gobernador, médico de profesión, advirtió que la situación es preocupante. Recordó que se aproxima una cadena de fechas críticas: el inicio de la temporada navideña, las noches de velitas del 7 y 8 de diciembre, el cierre de año y la Feria de Manizales. “La cifra es alta y apenas estamos comenzando”, señaló.

En el mismo período de vigilancia del año pasado —diciembre y enero—, el departamento contabilizó 37 quemados, 16 de ellos en Manizales.



Las autoridades anunciaron un plan de seguridad que incluye controles a la venta de pólvora, seguimiento en los municipios y operativos especiales en zonas donde tradicionalmente se comercializan estos productos. El objetivo: evitar que la cifra se dispare cuando ni siquiera ha empezado la temporada alta.