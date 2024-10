Son discusiones clientelistas: presidente de la Andi sobre aprobación de reforma laboral

Como un debate más clientelista que técnico, así calificó el presidente de la ANDI y del Consejo Gremial, Bruce Mac Master, la aprobación en segundo debate de la reforma laboral en la Cámara de Representantes.

El dirigente gremial aseguró que la reforma laboral debe centrarse en generar más empleo y disminuir la informalidad, y que los artículos aprobados hasta el momento “ignoran” su impacto.

“Casi todas las discusiones que ha habido hasta ahora son mucho más clientelistas, donde un ministro se acerca a unos congresistas para tratar de influenciarlos, no sabemos cómo lo logran, pero incluso hemos visto cambios de votos de último momento, sorprendentemente algunos de ellos (...) no se da el debate técnico. Decidieron votar algunos artículos en bloque, lo cual no puede ser, estamos jugando con el trabajo de las personas y los ingresos de los jóvenes. ¿Cómo vamos a hacer votación en bloque sin un análisis detallado de cada decisión?”, comentó.

A su vez, Mac Master señaló que el Gobierno ha hecho “oídos sordos” a la necesidad de diálogo en torno a estos temas, incluso con los mismos sindicatos.

“Es sorprendente cómo se han hecho dos reformas laborales. Una de ellas, como saben, se cayó en la legislatura anterior. También se hizo una reforma pensional y no hubo ni siquiera una reunión para discutirla, lo cual habla muy mal de la capacidad de diálogo social en torno a las reformas”, expresó.

Durante su intervención en el II Congreso del Hidrógeno y Eficiencia Energética, organizado por la ANDI en Cartagena, el dirigente gremial también indicó que la situación fiscal del país requiere un análisis profundo.

“Colombia no tiene la posibilidad, en estos momentos, ni los hogares colombianos ni las empresas, de asumir costos adicionales por la vía de impuestos. Nuestra recomendación es que nos apretemos el cinturón y asumamos que la situación fiscal no es holgada. Con los recursos disponibles en este momento, no deberíamos quitar más recursos a los hogares y las empresas, porque sería un riesgo importante de caer en una recesión”, concluyó.